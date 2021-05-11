دوري الخليج العربي.. كل ما تريد معرفته عن جولة الحسم

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى الدوري الإماراتي لمتابعة الجولة الأخيرة والحاسمة لصراع التتويج بلقب دوري الخليج العربي هذا الموسم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي التفاصيل المتعلقة بجولة الحسم في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام 7 مواجهات في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات كلها في التوقيت ذاته.

ويستضيف الجزيرة منافسه خورفكان، وتذاع المباراة عبر قناة ”أبوظبي الرياضية 1″ بصوت المعلق فارس عوض و“دبي الرياضية 1“ بصوت المعلق عبد الله السعدي.

ويستضيف بني ياس منافسه الوحدة، وتذاع المباراة عبر قناة ”أبوظبي الرياضية 2″ بصوت المعلق علي سعيد الكعبي و“دبي الرياضية 2“ بصوت المعلق أحمد الشحي.

حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات وقام بـ 83 تصدياً

علي خصيف.. الحارس الخبير يتوهج مع الجزيرة في #دوري_الخليج_العربي 🧤👊🏼#هنا_يبدأ_التحدي pic.twitter.com/ozkO1dgUS2 — دوري ↔️ الخليج ↔️ العربي (@AGLeague) May 10, 2021

صراع التتويج والمركز الثالث

يتصدر الجزيرة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 54 نقطة ويلاحقه بني ياس في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

ويحتاج الجزيرة للفوز لضمان التتويج باللقب رسمياً كما أن التعادل يضمن له التتويج حال عدم فوز بني ياس بخلاف أن خسارة بني ياس تضمن للجزيرة التتويج حتى في حال هزيمته الليلة.

وفي حالة خسارة الجزيرة وتعادل بني ياس فالفريقان يتساويان عند 54 نقطة ولكن فارق المواجهات المباشرة يمنح اللقب للجزيرة الذي فاز بنتيجة 3-1 بالدور الأول وتعادلا 3-3 في الدور الثاني.

ويحتاج بني ياس لسيناريو وحيد وهو الفوز على الوحدة وانتظار هدية خورفكان بالفوز على الجزيرة في عقر داره.

ويدور صراع آخر على خطف بطاقة المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا بين الشارقة (48 نقطة) وشباب الأهلي دبي (47 نقطة) والنصر (46 نقطة). ويلعب النصر ضد شباب الأهلي دبي في مواجهة تحسم مصير الفريقين في هذا الصراع وإمكانية ملاحقة الشارقة حال تعثره أمام مضيفه اتحاد كلباء.

الجزيرة ضد خورفكان

يبحث الجزيرة في مواجهة الليلة ضد خورفكان عن الفوز ولا شيء سواه من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه وبعد غياب 4 أعوام كاملة.

ويعول الجزيرة على امتلاكه أقوى هجوم ببطولة الدوري الإماراتي وتسجيله 62 هدفًا من أجل دك حصون خورفكان الذي يحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة وضمن البقاء بالدوري.

وقال المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة قبل اللقاء، إن فريقه سيستعد لخوض هذه المواجهة مثل أي مباراة آخرى، ولكنّ اللاعبين يعلمون أنه لا بديل عن الفوز وهذه المرة سيكون الأمر مميزاً بالتتويج بلقب الدوري.

وأضاف: ”لا نفكر في التتويج والاحتفالات ومثل هذه الأمور، أمامنا خطوة أخيرة ومهمة أمام خورفكان وهو فريق قوي وله كل الاحترام وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة“.

ويعول الجزيرة على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم الحارس علي خصيف وأمامه رباعي الدفاع محمد ربيع وخليفة الحمادي وميلوس كوسانوفيتش وسالم راشد.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره خلفان مبارك وعبد الله رمضان وفي الهجوم براندلي كواس وعمر تراوري وعلي مبخوت.

وتبدو أعصاب خورفكان هادئة مع مدربه كايو زاناردي الذي أكد قبل المباراة أن فريقه سيلعب من أجل تحقيق الفوز وتقديم مباراة للمتعة، موضحاً أنه يعلم تماماً أن الضغوط تحاصر الجزيرة الباحث عن التتويج.

ويفتقد خورفكان خدمات هدافه رامون لوبيز الذي سجل 11 هدفاً، ويعتمد الفريق على تشكيلة تضم الحارس أحمد ديدا وأمامه الرباعي يوسف العامري وكوامي وهزاع سالم وفوزي فايز للدفاع وعمر جمعة وفلاح وليد وروفائيل وبرونو جوس للوسط وإسماعيل الحمادي وباولو ميلو للهجوم.

جولة "حسم الدرع" بعيونهم..

📹|عبدالكريم عوانه لاعب #بني_ياس السابق : موسم مميز يقدمه في ظل منافسة شرسة على اللقب، ونتمنى أن تكتمل فرحتنا بتتويج بني ياس #دوري_الخليج_العربي#هنا_يبدأ_التحدي pic.twitter.com/nuVFsn6OCQ — دوري ↔️ الخليج ↔️ العربي (@AGLeague) May 10, 2021

بني ياس ضد الوحدة

يتمسك بني ياس بآخر أمل لإنهاء موسمه الحالي المتميز بالتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى خاصة أن الفريق نافس لآخر لحظة وضمِن التواجد في دوري أبطال آسيا بالموسم الجديد.

وقال المدرب الروماني دانييل إيسيلا المدير الفني لفريق بني ياس قبل المباراة، إنه يؤمن بإمكانية حدوث معجزة وسيتمسك بآخر بصيص أمل للتتويج بالفوز على الوحدة وانتظار مفاجأة خورفكان.

ويغيب عن بني ياس اللاعب خالد العطاس، ويعتمد بني ياس على تشكيلته التي تضم فهد الظنحاني لحراسة المرمى وحسين عباس وحسن المحرمي وساشا وخميس صلاح للدفاع.

ويقود خط الوسط جاستون سواريز وبجواره فواز عوانة وعامر عبد الرحمن مع ثلاثي الهجوم نيكولاس خيمينيز وسلطان الشامسي وجواو بيدرو.

في المقابل، أكد الهولندي هينك تين كات المدير الفني للوحدة قبل اللقاء أنه يبحث عن فوز معنوي في نهاية مشوار الدوري وإنهاء الموسم بشكل جيد بعد أن تأهل الفريق لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي الدفاع لوكاس بينمينتا وفارس جمعة ومحمد برغش وأحمد راشد.

ويقود خط الوسط ميونج جو وعبد الله سالمين وإسماعيل مطر وباول مومبوكو مع ثنائي الهجوم عمر خريبين وتيم ماتافز.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الحسابات تبدو سهلة بالنسبة للجزيرة فالفوز يضمن له التتويج ولكن على أرض الملعب الأمور لن تكون سهلة والمفاجآت واردة.

وأوضح أن الموسم الحالي للدوري الإماراتي مليء بالمفاجآت وبني ياس أحدث ظاهرة بالمنافسة على اللقب حتى النهاية، مؤكداً أن الجزيرة عليه الحذر من خورفكان والبحث عن الحسم المبكر للتتويج كما أن بني ياس سيلعب لآخر ثانية أملاً في حدوث المعجزة.

صراع البقاء

يستضيف الفجيرة منافسه عجمان في صراع الفريقين للنجاة من الهبوط، ويمتلك كل منهما 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز على الآخر للبقاء ضمن دوري المحترفين، وتجنب الهبوط مع حتا متذيل جدول الترتيب.

ولا يملك عجمان أي فرصة سوى تحقيق الفوز ليضمن البقاء، حتى لو حقق الفجيرة الفوز في مباراته المؤجلة أمام الوحدة؛ بسبب أفضلية المواجهات المباشرة، بينما يريد الفجيرة ضمان النقاط الثلاث وعدم الدخول في حسابات قبل مباراتهم المؤجلة.