3 صراعات تحسم في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي

تختتم بعد غد الثلاثاء، منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم 2020/2021، بإقامة مباريات الجولة الأخيرة من المنافسة، والتي تقام في توقيت واحد.

ويتنافس الجزيرة المتصدر مع بني ياس على التتويج باللقب، الذي سيحسم في آخر جولة بعد تنافس قوي على مدار الموسم.

وتشهد الجولة الأخيرة 3 صراعات قوية ستكون مؤثرة للفرق المتنافسة، ويتمثل أول الصراعات بين الجزيرة وبني ياس، حيث يسعى كل منهما للتتويج باللقب.

هل يحقق الجزيرة الدرع الثالث له؟ أم يفجر بني ياس مفاجأة الموسم ويحقق لقبه الأول؟. الجولة الأخيرة من #دوري_الخليج_العربي تجيب على هذه الأسئلة.🔥🔥 pic.twitter.com/R8QkThQNp4 — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

صراع اللقب

يتصدر الجزيرة جدول ترتيب دوري الخليج العربي وفي رصيده 54 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بنقطتين عن بني ياس الثاني.

وسيضمن الجزيرة التتويج باللقب، حال الفوز على خورفكان صاحب المركز العاشر، وسيكون ذلك اللقب الثالث للجزيرة بعد أن نال اللقب موسمي 2010/2011، و2016/2017.

كما سيتوج الجزيرة باللقب حال تعادله، بشرط تعادل أو خسارة بني ياس أمام الوحدة.

أما بني ياس الذي يلعب مع الوحدة في مباراة قوية فيجب أن يحقق الفوز مع انتظار تعادل أو خسارة الجزيرة أمام خورفكان، ليتوج بأول ألقابه في دوري الخليج العربي.

وفاز بني ياس ثلاث مرات وتعادل مرتين، في حين خسر 5 مرات في آخر 10 مواجهات له أمام الوحدة في مختلف المسابقات.

صراع البقاء

يستضيف الفجيرة منافسه عجمان في صراع الفريقين للنجاة من الهبوط، ويمتلك كل منهما 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز على الآخر للبقاء ضمن دوري المحترفين، وتجنب الهبوط مع حتا متذيل جدول الترتيب.

ولا يملك عجمان أي فرصة سوى تحقيق الفوز ليضمن البقاء، حتى لو حقق الفجيرة الفوز في مباراته المؤجلة أمام الوحدة؛ بسبب أفضلية المواجهات المباشرة، بينما يريد الفجيرة ضمان النقاط الثلاث وعدم الدخول في حسابات قبل مباراتهم المؤجلة.

صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا

لم يتوقف الصراع في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي على التتويج باللقب وتجنب الهبوط، بل سيكون على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

ويتنافس شباب الأهلي 47 نقطة مع النصر على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا، الموسم المقبل.

فوز الجزيرة "المتصدر" و بني ياس "الوصيف" يؤجل الحسم للجولة الأخيرة 💪🏿

تعرف على الترتيب بنهاية الجولة 25 👀#دوري_الخليج_العربي#هنا_يبدأ_التحدي pic.twitter.com/ASFTbPLVCx — دوري ↔️ الخليج ↔️ العربي (@AGLeague) May 7, 2021

ويملك شباب الأهلي دبي 47 نقطة في المركز الرابع، ويتبعه النصر في المركز الخامس ويملك 47 نقطة.

ويضمن شباب الأهلي دبي التأهل لدوري أبطال آسيا بتحقيق الفوز أو التعادل أمام النصر، في حين لا يملك النصر سوى الفوز للعب في البطولة الآسيوية.

وفيما يلي مباريات الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي:

اتحاد كلباء VS الشارقة

الوصل VS الظفرة

النصر VS شباب الأهلي دبي

الجزيرة VS خورفكان

العين VS حتا

الفجيرة VS عجمان

بني ياس VS الوحدة