اللقب ينحصر بين الجزيرة وبني ياس.. موعد مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة من دوري الخليج العربي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، في بيان رسمي، تحديد الساعة العاشرة مساء ـ بتوقيت الإمارات ـ يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو، موعدا لانطلاق جميع مباريات الجولة الـ 26 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتتجه الأنظار إلى الجولة الـ 26 والأخيرة، لتحديد هوية الفريق الذي سيتوج باللقب، بعدما انحصرت المنافسة بين الجزيرة وبني ياس.

وبحسب البيان، قررت الرابطة أيضا إقامة حفل التتويج في ملعب الفريق الفائز باللقب.

وأكدت رابطة المحترفين الإماراتية حرصها على أن تنطلق جميع المباريات بتوقيت واحد؛ من أجل مبدأ تساوي الفرص، في ظل مواصلة المنافسة بين الفرق على بقية المراكز على لائحة الترتيب عموما، والهروب من منطقة الهبوط على وجه التحديد.

ومراعاة وجود مراسم تتويج للفريق الذي سيتوج باللقب، خصوصا أن المباريات تقام خلال شهر رمضان المبارك.