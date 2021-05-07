ترتيب دوري الخليج العربي: حسم اللقب يتأجل إلى الجولة الأخيرة‎

فاز الجزيرة 2-صفر على العين، كما تغلب مطارده بني ياس 5-صفر على الظفرة، اليوم الجمعة، ليتأجل حسم لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة.

وتشبث الجزيرة بالصدارة برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بني ياس قبل جولة واحدة على النهاية.

وسجل علي مبخوت، وميلوش كوزانوفيتش، هدفًا في كل شوط خلال فوز الجزيرة الذي سيحسم اللقب إذا فاز في الجولة الأخيرة دون النظر لنتيجة منافسه بني ياس.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب الجزيرة ضد خورفكان، بينما يلتقي بني ياس مع الوحدة.

وتمسك بني ياس بالأمل، وسحق الظفرة بخماسية بعد أن هز الشباك 3 مرات في أول 18 دقيقة عبر جواو بيدرو، وجاستون ألفاريز، وعامر عبد الرحمن.

وأضاف نيكولاس خيمنيز، وأحمد أبو ناموس، هدفين بعد الاستراحة.

ومن غيره؟! علي مبخوت يتقدم لنادي الجزيرة على العين صراع القمة يشتعل مع تقدم بني ياس على الظفرة بثلاثية 🔥#الجزيرة_العين #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/GEn5NVUtzo — إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021

وفاز الشارقة على مضيفه عجمان 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتقدم الشارقة عن طريق عبد الرحمن أحمد لاعب عجمان الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60، قبل أن يضيف إيجور كورنادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و75.

ورفع الشارقة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد عجمان عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى اكتسح حتا ضيفه اتحاد كلباء 4-0، حيث تقدم حتا عن طريق ميرال ساماردزيتش في الدقيقة 27، قبل أن يضيف جوناثاس الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 69 أضاف خامداموف الهدف الثالث لحتا، قبل أن يختتم ساماردزيتش رباعية فريقه في الدقيقة 80.

ورفع حتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 36 نقطة في المركز السابع.

من جهة أخرى، خيم التعادل السلبي على مباراة خورفكان وضيفه الفجيرة.

ورفع خورفكان رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع الفجيرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، متفوقًا بفارق الأهداف على عجمان صاحب الرصيد ذاته في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي الترتيب الكامل لجدول دوري الخليج العربي: