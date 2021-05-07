التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد العين في دوري الخليج العربي

تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ25 وقبل الأخيرة من دوري الخليج العربي بـ7 مواجهات مثيرة، على رأسها الصدام المرتقب بين الجزيرة والعين.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة والعين في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الجزيرة وضيفه العين على ملعب (محمد بن زايد) في الساعة 23:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.

مباراة الأسبوع 🔥🔥

فاز الجزيرة 4 مرات وتعادل مرتين فيما خسر مرة واحدة فقط في آخر 7 مواجهات أمام العين

سجّل العين في جميع مبارياته خارج أرضه هذا الموسم

20 من آخر 22 هدفاً للجزيرة في مرمى العين جاءت من لعب مفتوح#دوري_الخليج_العربي#هنا_يبدأ_التحدي pic.twitter.com/JsM81O28Kn — دوري ↔️ الخليج ↔️ العربي (@AGLeague) May 5, 2021

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.

ترتيب الفريقين

يحتل الجزيرة صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 51 نقطة، بعدما حصد الفريق 15 فوزا و6 تعادلات و3 هزائم.

وسجل الجزيرة 60 هدفا واستقبل 28 هدفا، ويعد علي مبخوت هداف الجزيرة والدوري برصيد 23 هدفا.

ويحتل العين المركز السادس برصيد 38 نقطة، وحقق الفريق 10 انتصارات وتعادل 8 مرات وتلقى 6 هزائم.

وسجل العين 38 هدفا واستقبل 31 هدفا، ويبقى هداف الفريق لابا كودجو برصيد 13 هدفا.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 2/2، ولم يفز العين على الجزيرة في بطولة الدوري منذ يوم 17 مارس 2018.

#دوري_الخليج_العربي .. موعد مع الحسم والتشويق 🔥🔥

مواجهات مرتقبة بحسابات مختلفة والأنظار موجهة على سباق اللقب بين الجزيرة وبني ياس#هنا_يبدأ_التحدي pic.twitter.com/qUTYC2ts7d — دوري ↔️ الخليج ↔️ العربي (@AGLeague) May 6, 2021

سباق الصدارة

يحتل الجزيرة صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بني ياس مفاجأة الموسم والباحث عن تحقيق اللقب.

ويتنافس الشارقة والنصر وشباب الأهلي دبي على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، فالشارقة يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق أهداف المواجهات المباشرة ضد النصر الذي يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

الجزيرة.. وطوفان الهجوم

يعول الجزيرة على الطوفان الهجومي الذي يملكه الفريق وقدرته على تسجيل الأهداف بوصفه أقوى هجوم بالدوري، حيث تمكن من إحراز 60 هدفا متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه في معدلات التهديف.

هل يوجد شيء لا يستطيع فوتشينيتش فعله؟ 🤔 ⚽️✅ رأسية

⚽️✅ رأسية

⚽️✅ القدم اليمنى

⚽️✅ القدم اليسرى سوبر هاتريك 🆚 العين سوف نتذكره للأبد 😍#فخر_أبوظبي 🤍🖤 pic.twitter.com/l4sbC4K5U1 — نادي الجزيرة (@aljazirafc) May 6, 2021

ورفض مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة في المؤتمر الصحفي التركيز في لقاء بني ياس الذي يحل ضيفا على الظفرة في نفس التوقيت.

وأكد كايزر أن مواجهة العين تظل صعبة وقوية رغم الظروف التي يعاني منها العين هذا الموسم، موضحا أن فريقه يسعى لعلاج بعض الأخطاء الخاصة بالتمركز الدفاعي وعدم ترك مساحات للاعبي العين.

ويفتقد الجزيرة خدمات لاعبه محمد جمال، ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم الحارس علي خصيف، وأمامه رباعي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش وخليفة الحمادي ومحمد ربيع وسالم راشد.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره براندلي كواس وعبدالله رمضان، مع ثلاثي الهجوم خلفان مبارك وزايد العامري وعلي مبخوت.

العين.. وتصحيح الصورة

يدخل العين المباراة باحثا عن فوز شرفي ينهي به مشوار الدوري في آخر جولتين؛ لتحسين ترتيبه بعد موسم هزيل للفريق.

وأكد البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن فريقه يخوض المباراة بلا ضغوط في ظل خروجه من المنافسة، كما أن الجزيرة سيبحث عن الفوز لمواصلة الصدارة.

وأشار إلى أن العين لديه طموح لتحقيق الفوز ومحاولة مصالحة جماهيره بإنهاء الموسم بشكل جيد بجانب أنها مباراة ديربي.

ويغيب عن العين ويلسون إدواردو وإسماعيل أحمد، ويعتمد العين على تشكيلته التي تشمل الحارس خالد عيسى، وأمامه رباعي خط الدفاع شيوتاني تسوكاسا ومهند العنزي وسعيد جمعة وإيريك.

ويقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره خالد البلوشي ومحمد خلفان وبندر الأحبابي، مع ثنائي الهجوم لابا كودجو وكايو لوكاس.

وأكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن المباراة ستكون مهمة بالنسبة للجزيرة لتحقيق الفوز، موضحا أن ضغوط هذه المرحلة صعبة ولا توجد مباراة سهلة.

وأشار إلى أن العين سيلعب بدون ضغوط؛ وهو أمر مزعج للمنافسين، وسيكون أكثر تركيزا ولعبا للمتعة بخلاف أن أجواء لقاء الجزيرة والعين دائما مثيرة.

وتوقع العشري اندفاعا هجوميا للجزيرة، خاصة في وجود علي مبخوت وخلفان مبارك، مؤكدا أن العين لديه مهاجم خطير بقيمة لابا، سيكون مزعجا لدفاع الجزيرة.