الجزيرة يتقدم باحتجاج رسمي على طاقم حكام مباراة عجمان

أعلن نادي الجزيرة تقدمه باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة الإماراتي ضد طاقم الحكام الذي أدار مباراة الفريق ضد عجمان ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الخليج العربي.

وأكد النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه ”يعرب عن ثقته في اتخاذ المسؤولين ما يلزم من إجراءات لتفادي ارتكاب الأخطاء الفادحة التي تؤثر على نتائج المباريات وجدول ترتيب البطولة“.

تقدم نادي الجزيرة باحتجاج رسمي لإتحاد الإمارات لكرة القدم ضد طاقم الحكام الذي أدار مباراة الأمس بين عجمان والجزيرة ضمن الجولة 24 من الدوري، ويعرب النادي عن ثقته في اتخاذ المسؤولين ما يلزم من إجراءات لتفادي إرتكاب الأخطاء الفادحة التي تؤثر على نتائج المباريات وجدول ترتيب البطولة. pic.twitter.com/LOOajMtdpm — نادي الجزيرة (@aljazirafc) May 4, 2021

وفرض عجمان التعادل 3-3 على ضيفه الجزيرة متصدر الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن بني ياس الذي تعادل سلبيا على أرضه مع شباب الأهلي ليستمر الصراع بينهما على اللقب قبل جولتين على النهاية.

وكان حسين سهيل، مشرف فريق الجزيرة، قال في تصريحاته عقب المباراة: ”الظلم كان واضحا سواء كان مقصودا أو لا، تعرضنا للظلم، وأنا متصدر ولا يجوز هذا الكلام وفي وجود“ الفار“ التي وجدت لجلب حقوق الأندية، والحكم لم يمنحنا ركلة جزاء واضحة، الكرة كانت انفرادا، وحدثت عقلة من الخلف، لا يوجد أحد عاقل لا يقول أن هذه الكرة لا تحتسب ركلة جزاء، إذا لم يكن لعب كرة من قبل، نحن في الجزيرة كمسؤولين لا نتكلم على الحكام ودائما داعمون لحكامنا والأخطاء موجودة في كرة القدم ولكن لا تصل إلى هذه الدرجة“.