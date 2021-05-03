ترتيب دوري الخليج العربي.. فوز درامي للنصر على الظفرة.. واتحاد كلباء يحرم العين من الفوز (فيديو)

حقق النصر فوزا دراميا بنتيجة 3/2 على الظفرة، في حين تعادل العين 1/1 مع اتحاد كلباء، كما حقق خورفكان الفوز 2/0 على الوصل، لحساب الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي، اليوم الإثنين.

وقّع أنطونيو خوسي بينيرو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الظفرة في تسجيل هدفين في أقل من 5 دقائق، حيث جاء الأول بتوقيع ماخيتي ديوب بضربة رأسية في الدقيقة 75، وسجل محمد الجنيبي الهدف الثاني في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل المنطقة.

لكن سيباستيان تيغالي سجل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 90+5 من علامة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 45 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بنقطتين على شباب الأهلي دبي، الذي لعب 23 مباراة.

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد الظفرة عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية تعادل العين 1/1 مع اتحاد كلباء.

وضع لابا كودجو فودوه العين في المقدمة في الدقيقة 18، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة من إيريك جورجينس دو مينيزيس.

غير أن بينيل ملابا أدرك التعادل لاتحاد كلباء من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

ورفع التعادل رصيد العين إلى 38 نقطة في المركز السادس، ويتقدم بنقطتين على اتحاد كلباء السابع.

وتغلب خورفكان 2/1 على الوصل، حيث سجل رافائيل دو باولا، وإسماعيل الحمادي لخورفكان في الدقيقتين 25 و31.

ونجح كوامي أوتون لاعب خورفكان في تسجيل هدف للوصل بالخطأ في مرمى فريقه، لكنه فريقه نجح في الخروج فائزا.

ورفع الفوز رصيد خورفكان إلى 24 نقطة في المركز العاشر، مقابل 34 نقطة للوصل في المركز التاسع.

الوصل يقلص الفارق بهدف عكسي من مدافع خورفكان#الوصل_خورفكان #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/A0iHMI8lVC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021

وفيما يلي ترتيب دوري الخليج العربي حتى الآن: