ترتيب دوري الخليج العربي.. فوز درامي للنصر على الظفرة.. واتحاد كلباء يحرم العين من الفوز (فيديو)

حقق النصر فوزا دراميا بنتيجة 3/2 على الظفرة، في حين تعادل العين 1/1 مع اتحاد كلباء، كما حقق خورفكان الفوز 2/0 على الوصل، لحساب الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي، اليوم الإثنين.
وقّع أنطونيو خوسي بينيرو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ونجح الظفرة في تسجيل هدفين في أقل من 5 دقائق، حيث جاء الأول بتوقيع ماخيتي ديوب بضربة رأسية في الدقيقة 75، وسجل محمد الجنيبي الهدف الثاني في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل المنطقة.
لكن سيباستيان تيغالي سجل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 90+5 من علامة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد النصر إلى 45 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بنقطتين على شباب الأهلي دبي، الذي لعب 23 مباراة.
في المقابل، جمدت الخسارة رصيد الظفرة عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.
من ركلة جزاء..#توزي يسجل أول أهداف المباراة و #النصر يتقدم 1-0..#النصر_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/CjbaJzysE3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
هدف عالمي..#توزي يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة في زاوية صعبة#النصر_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Z9gBRYzX13
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
#الظفرة يقلص الفارق..
بضربة رأسية.. #ديوب يسجل الهدف الأول و #أحمد_شمبيه لا يستطيع الإمساك بالكرة#النصر_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/YazVGlt8Rv
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
#الظفرة يعود بعد التأخر بهدفين..
محمد الجنيبي يسجل الهدف الثاني والنتيجة تتغير إلى التعادل 2-2#النصر_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/yKRxFxLO8E
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
في الدقيقة 96..#تيجالي يسجل هدف الفوز لـ #النصر من ركلة جزاء#النصر_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/raG77uM0AE
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
وفي مباراة ثانية تعادل العين 1/1 مع اتحاد كلباء.
وضع لابا كودجو فودوه العين في المقدمة في الدقيقة 18، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة من إيريك جورجينس دو مينيزيس.
غير أن بينيل ملابا أدرك التعادل لاتحاد كلباء من ضربة جزاء في الدقيقة 31.
ورفع التعادل رصيد العين إلى 38 نقطة في المركز السادس، ويتقدم بنقطتين على اتحاد كلباء السابع.
#لابا يتقدم للعين بالهدف الأول في شباك اتحاد كلباء#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/cNLEh5A7TS
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
#مالابا يعادل النتيجة لاتحاد كلباء من علامة الجزاء#اتحاد_كلباء_العين #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/XPZa33YDpW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
وتغلب خورفكان 2/1 على الوصل، حيث سجل رافائيل دو باولا، وإسماعيل الحمادي لخورفكان في الدقيقتين 25 و31.
ونجح كوامي أوتون لاعب خورفكان في تسجيل هدف للوصل بالخطأ في مرمى فريقه، لكنه فريقه نجح في الخروج فائزا.
ورفع الفوز رصيد خورفكان إلى 24 نقطة في المركز العاشر، مقابل 34 نقطة للوصل في المركز التاسع.
#دودو يفتتح التسجيل في المباراة ويتقدم لـ #خورفكان بالهدف الأول على #الوصل #الوصل_خورفكان #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/pzw1jLGGfV
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
الثاني لـ #خورفكان..
بعد مراجعة الفيديو.. احتساب هدف #إسماعيل_الحمادي #الوصل_خورفكان #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/jmpTaaRrKq
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
الوصل يقلص الفارق بهدف عكسي من مدافع خورفكان#الوصل_خورفكان #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/A0iHMI8lVC
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2021
وفيما يلي ترتيب دوري الخليج العربي حتى الآن: