الجزيرة يقترب من تجديد عقد مارسيل كايزر

قالت قناة ”أبوظبي الرياضية“ إن نادي الجزيرة الإماراتي يقترب من تجديد عقد مدربه الهولندي مارسيل كايزر.

ووفقًا لـ ”أبوظبي“، فإن الجزيرة سيجدد لمارسيل كايزر قريبًا، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في يونيو المقبل.

وتولى كايزر، البالغ من العمر 52 عامًا، تدريب الجزيرة في أكتوبر الماضي.

وقاد الفريق إلى صدارة ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 50 نقطة من 23 مباراة.

ويتقدم الجزيرة بنقطة وحيدة عن مطارده بني ياس، مع تبقي 3 مباريات على نهاية المسابقة.

ووفقًا لموقع ”transfermarkt“، فإن كايزر قاد الجزيرة في 39 مباراة، حقق خلالها الفريق في 25 مواجهة، في حين تعادل 7 مرات، وخسر 7 كذلك.

وسبق لكايزر أن تولى تدريب الجزيرة، بين سبتمبر 2018 ونوفمبر من العام ذاته، وقاد خلالها الفريق في 9 مباريات فقط.

وعلى مستوى الموسم الحالي ودّع الجزيرة كأس رئيس الدولة من دور الـ16، ومن الدور الأول في كأس الخليج العربي، علمًا بأن الجزيرة يلعب مع عجمان، والعين، وخورفكان، في آخر 3 جولات في دوري الخليج العربي.