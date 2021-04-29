الوحدة يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على جوا.. تعرف على ترتيب المجموعة‎

تأهل نادي الوحدة الإماراتي للدور الثاني بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على جوا الهندي 2-0، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

افتتح عمر خربين أهداف الوحدة في الدقيقة 61، وعزز محمد المنهالي تقدم الفريق الإماراتي بالهدف الثاني في الدقيقة 90.

وتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة للوحدة و3 لغوا ونقطتين للريان.

وتأهل بيرسيبوليس إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين حصل نادي الوحدة على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

الوحدة يضمن التأهل لدور ال16 ب #دوري_ابطال_اسيا بعد تغلبه على جوا الهندي 2-0 بعدما وصل رصيده ل13 ضمن أفضل 3 ثواني بمجموعات غرب آسيا.#الوحدة_غوا @AlwahdaTwit pic.twitter.com/yNSWP6w6W1 — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

برسيبوليس الإيراني يحجز مقعده في دور الـ16

وفي نفس الجولة حجز برسيبوليس الإيراني مقعده في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على ضيفه الريان القطري 4/2 ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسيطر برسيبوليس على المباراة منذ دقائقها الأولى، ونجح في إنهاء شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع كل من شهريار مغانلو ولاعب الوسط احسان بهلوان في الدقيقتين 27 و33.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل الريان هدفا قلص به الفرنسي يوهان بولي الفارق عند الدقيقة 48، غير أن المدافع حسين كناني أعاد الفارق إلى ما كان بهدف ثالث جاء مع حلول الدقيقة 68.

واستطاع بولي مجددا وضع الريان على طريق العودة بإحرازه هدفا ثانيا في الدقيقة 72، لكن المهاجم عيسى آل كثير لم يُمهل منافسه سوى دقيقة واحدة ليفرح بها، مانحا فريقه هدفا رابعا أمّن به الانتصار.

نهاية المباراة | 🇮🇷 بيرسيبوليس 4⃣-2⃣ الريان 🇶🇦

إثارة كبيرة شهدها اللقاء بتسجيل 6⃣ أهداف ليحقّق بيرسيبوليس انتصاره الخامس ويتأهل إلى دور الـ16 على قمة المجموعة!

🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/ZgHn22sMFo — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 29, 2021

وسبق أن ودع الريان المسابقة بشكلٍ رسمي بعد خسارته أمام الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة الرابعة، بينما لا يزال الفريق الإماراتي محتفظا بحظوظ التأهل إلى الدور القادم في حال نيله أحسن مركز ثانٍ بين المجموعات الأخرى.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021 مباشرةً، ويلحق بالمتصدرين أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني في مجموعاتها، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة كاملا: