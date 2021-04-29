رياضة

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد جوا في دوري أبطال آسيا
تاريخ النشر: 29 أبريل 2021 12:41 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2021 14:15 GMT

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد جوا في دوري أبطال آسيا

الوحدة الإماراتي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وحقق الفريق 3 انتصارات متتالية وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمة وحيدة.. وسجل الوحدة 5 أهداف وتلقى 3 أهداف في المجموعة الخامسة.

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المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يخوض الوحدة الإماراتي اختبارا مهما أمام جوا الهندي في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض (إرم نيوز) أبرز ملامح مواجهة الوحدة وجوا في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (بانديت لال نهرو) في الهند الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق خالد المديفر.

وتقام في نفس اليوم مواجهة بيرسبوليس الإيراني ضد الريان القطري في المجموعة ذاتها.

ترتيب المجموعة
يتصدر فريق برسبوليس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وقد ضمن الفريق التأهل بشكل رسمي عن هذه المجموعة.

ويحتل الوحدة الإماراتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وحقق الفريق 3 انتصارات متتالية وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمة وحيدة.. وسجل الوحدة 5 أهداف وتلقى 3 أهداف في المجموعة الخامسة.

ويحتل جوا الهندي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، كما يحتل الريان القطري المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

فرص التأهل
يعتمد نظام الصعود عبر مرحلة المجموعات على تأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشر إلى دور الـ16.

ويتبقى 6 مقاعد مقسمة بالتساوي على مجموعات شرق وغرب القارة، حيث تصعد أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة، وهو نفس الحال بالنسبة لمجموعات الشرق.

وبحسب الترتيب الحالي للمجموعات الخمس لغرب القارة، فإن ترتيب أفضل فرق الوصافة قبل انطلاق الجولة الأخيرة كالتالي:

1- الهلال السعودي (10 نقاط).

2- الوحدة الإماراتي (10 نقاط).

3- النصر السعودي (8 نقاط).

4- الدحيل القطري (8 نقاط).

5- تركتور الإيراني (7 نقاط).

ويحتاج الوحدة خلال مباراة جوا لتحقيق الفوز الذي يضمن له التأهل بشكل رسمي سواء في الوصافة أو حتى إمكانية الخروج بالصدارة حال خسارة برسبوليس أمام الريان.

خبرة تين كات.. وأوراق الوحدة
يرفع الوحدة شعار لا بديل عن الفوز لحسم تأهله وتتويج المجهود الكبير الذي بذله الفريق للوصول إلى هذه النقطة.

وحذر المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني للوحدة في المؤتمر الصحفي من التعامل باستهتار أو قلة تركيز مع مواجهة جوا، مؤكدا أن الفريق الهندي لم يحقق أي فوز وبالتالي سيبحث عن الانتصار الذي يودع به البطولة بشكل جيد.

وأكد تين كات أن البقاء في فقاعة طبية لمدة 3 أسابيع أمر ليس سهلا على الجميع وبالتالي بذل الفريق مجهودا كبيرا وخاض 5 مباريات سابقة في غضون فترة قليلة، ويحتاج لختام هذه المرحلة ببطاقة التأهل.

ويفتقد الوحدة جهود قائده إسماعيل مطر للإيقاف بجانب عبدالله أنور للطرد في لقاء برسبوليس الأخير، بجانب عبدالله الكربي ومنصور الحربي لتراكم البطاقات.

ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم الحارس محمد الشامسي، وأمامه رباعي خط الدفاع فارس جمعة ولوكاس بيمينتا ومحمد عادل ومحمد المنهالي.

ويقود خط الوسط الصاعد عبدالله سالمين وبجواره ميونج جو لي وخليل الحمادي ونهيان عادل، وأمامهما تيم ماتافز وعمر خريبين في الهجوم.

جوا.. والفوز الشرفي
يتطلع فريق جوا الهندي لفوز شرفي في ختام مسيرته بمرحلة المجموعات، حيث تأكد خروجه من دور المجموعات، خاصة أن المجموعة تقام على أرضه.

لكن مهمة جوا لن تكون سهلة، إذ أعلن النادي الهندي، أن لاعبيه الأجانب ومدربه الإسباني خوان فيراندو سيقطعون مشاركتهم في دوري أبطال آسيا ويعودون لديارهم؛ مع ارتفاع ضخم في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

وغادر القائد إيدو بيديا والمدافع إيفان غونزاليس ولاعب الوسط خورخي أورتيز والمدرب خوان فرناندو وعضو الجهاز الفني خابي غونزاليس، وجميعهم من إسبانيا، إضافة للأسترالي جيمس دوناتشي الهند.

وقال جوا في بيان رسمي: ”يود نادي جوا أن يفيد بأنه تم نصح الفريق الأجنبي بالنادي الذي يشمل المدرب واللاعبين والموظفين الأجانب، بالعودة إلى ديارهم على الفور“.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الوحدة على وشك التأهل إلى ثمن النهائي بعد أن قطع شوطا كبيرا وقد يكفيه التعادل، ولكن الفوز سيكون أمرا مهما لحسم التأهل.

وأوضح أن الوحدة لديه غيابات مهمة ومؤثرة وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة وتحتاج لتركيز جميع اللاعبين لتجاوز عقبة الفريق الهندي وإسقاطه في عقر داره.

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