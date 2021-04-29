التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد جوا في دوري أبطال آسيا

يخوض الوحدة الإماراتي اختبارا مهما أمام جوا الهندي في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض (إرم نيوز) أبرز ملامح مواجهة الوحدة وجوا في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (بانديت لال نهرو) في الهند الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق خالد المديفر.

وتقام في نفس اليوم مواجهة بيرسبوليس الإيراني ضد الريان القطري في المجموعة ذاتها.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

ترتيب المجموعة

يتصدر فريق برسبوليس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وقد ضمن الفريق التأهل بشكل رسمي عن هذه المجموعة.

ويحتل الوحدة الإماراتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وحقق الفريق 3 انتصارات متتالية وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمة وحيدة.. وسجل الوحدة 5 أهداف وتلقى 3 أهداف في المجموعة الخامسة.

ويحتل جوا الهندي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، كما يحتل الريان القطري المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

فرص التأهل

يعتمد نظام الصعود عبر مرحلة المجموعات على تأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشر إلى دور الـ16.

ويتبقى 6 مقاعد مقسمة بالتساوي على مجموعات شرق وغرب القارة، حيث تصعد أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة، وهو نفس الحال بالنسبة لمجموعات الشرق.

وبحسب الترتيب الحالي للمجموعات الخمس لغرب القارة، فإن ترتيب أفضل فرق الوصافة قبل انطلاق الجولة الأخيرة كالتالي:

1- الهلال السعودي (10 نقاط).

2- الوحدة الإماراتي (10 نقاط).

3- النصر السعودي (8 نقاط).

4- الدحيل القطري (8 نقاط).

5- تركتور الإيراني (7 نقاط).

ويحتاج الوحدة خلال مباراة جوا لتحقيق الفوز الذي يضمن له التأهل بشكل رسمي سواء في الوصافة أو حتى إمكانية الخروج بالصدارة حال خسارة برسبوليس أمام الريان.

خبرة تين كات.. وأوراق الوحدة

يرفع الوحدة شعار لا بديل عن الفوز لحسم تأهله وتتويج المجهود الكبير الذي بذله الفريق للوصول إلى هذه النقطة.

📺 ملخّص مباراة 🇦🇪 الوحدة @AlWahdaFCC مع 🇮🇳 غوا @FCGoaOfficial في الجولة الثانية من 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021! يُمكنكم مُشاهدة المباراة كاملة على قناة The AFC Hub على YouTube ⬇️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 18, 2021

وحذر المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني للوحدة في المؤتمر الصحفي من التعامل باستهتار أو قلة تركيز مع مواجهة جوا، مؤكدا أن الفريق الهندي لم يحقق أي فوز وبالتالي سيبحث عن الانتصار الذي يودع به البطولة بشكل جيد.

وأكد تين كات أن البقاء في فقاعة طبية لمدة 3 أسابيع أمر ليس سهلا على الجميع وبالتالي بذل الفريق مجهودا كبيرا وخاض 5 مباريات سابقة في غضون فترة قليلة، ويحتاج لختام هذه المرحلة ببطاقة التأهل.

ويفتقد الوحدة جهود قائده إسماعيل مطر للإيقاف بجانب عبدالله أنور للطرد في لقاء برسبوليس الأخير، بجانب عبدالله الكربي ومنصور الحربي لتراكم البطاقات.

ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم الحارس محمد الشامسي، وأمامه رباعي خط الدفاع فارس جمعة ولوكاس بيمينتا ومحمد عادل ومحمد المنهالي.

ويقود خط الوسط الصاعد عبدالله سالمين وبجواره ميونج جو لي وخليل الحمادي ونهيان عادل، وأمامهما تيم ماتافز وعمر خريبين في الهجوم.

🏁 يومُ المباراة 🏁 🆚 غـوا الهندي

🏆 دوري ابطال آسيا – المجموعة E

⏳ الساعة 09:00 مساءً 🇦🇪

🏟 ملعب مدينة غوا 🇮🇳#WHDFC pic.twitter.com/lzSVFZqsqS — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) April 29, 2021

جوا.. والفوز الشرفي

يتطلع فريق جوا الهندي لفوز شرفي في ختام مسيرته بمرحلة المجموعات، حيث تأكد خروجه من دور المجموعات، خاصة أن المجموعة تقام على أرضه.

لكن مهمة جوا لن تكون سهلة، إذ أعلن النادي الهندي، أن لاعبيه الأجانب ومدربه الإسباني خوان فيراندو سيقطعون مشاركتهم في دوري أبطال آسيا ويعودون لديارهم؛ مع ارتفاع ضخم في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

وغادر القائد إيدو بيديا والمدافع إيفان غونزاليس ولاعب الوسط خورخي أورتيز والمدرب خوان فرناندو وعضو الجهاز الفني خابي غونزاليس، وجميعهم من إسبانيا، إضافة للأسترالي جيمس دوناتشي الهند.

وقال جوا في بيان رسمي: ”يود نادي جوا أن يفيد بأنه تم نصح الفريق الأجنبي بالنادي الذي يشمل المدرب واللاعبين والموظفين الأجانب، بالعودة إلى ديارهم على الفور“.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الوحدة على وشك التأهل إلى ثمن النهائي بعد أن قطع شوطا كبيرا وقد يكفيه التعادل، ولكن الفوز سيكون أمرا مهما لحسم التأهل.

وأوضح أن الوحدة لديه غيابات مهمة ومؤثرة وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة وتحتاج لتركيز جميع اللاعبين لتجاوز عقبة الفريق الهندي وإسقاطه في عقر داره.