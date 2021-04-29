قبل مباراة الوحدة.. لاعبو جوا الأجانب ومدربه يغادرون الهند خوفا من محاصرتهم بسبب كورونا

قال نادي جوا الهندي، إن لاعبيه الأجانب ومدربه سيقطعون مشاركتهم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم ويعودون إلى ديارهم؛ مع معاناة الهند من ارتفاع ضخم في حالات كوفيد-19.

وكان القائد إيدو بيديا والمدافع إيفان جونزاليس ولاعب الوسط خورخي أورتيز والمدرب خوان فرناندو وعضو الجهاز الفني خابي جونزاليس، وجميعهم إسبان، فضلا عن الأسترالي جيمس دوناتشي ضمن الذين غادروا الهند؛ بسبب مخاوف من أن يتسبب أي تأخير إضافي في حبسهم داخل البلد.

ويشارك جوا في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، وفشل في تجاوز دور المجموعات بعد حصوله على ثلاث نقاط من خمس مباريات، ويختتم مشواره في المجموعة الخامسة أمام الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني، اليوم الخميس.

وقال النادي في بيان: ”يود نادي جوا لكرة القدم أن يفيد بأنه تم نصح الفريق الأجنبي بالنادي الذي يشمل المدرب واللاعبين والموظفين الأجانب، بالعودة إلى ديارهم على الفور.

”يأتي هذا كإجراء وقائي في ضوء السياسات الأخيرة التي اتخذتها أوروبا ودول أخرى فيما يتعلق بالقادمين من الهند، حيث تكافح الدولة الموجة الثانية من كوفيد-19 التي اجتاحت البلاد“.

وأضاف: ”في حين أن دوري أبطال آسيا لا يزال مسابقة مهمة لنادي جوا، شعرت إدارة النادي بأن سلامة اللاعبين هي مسؤوليتها الأولى والأهم“.

وتأكد بالفعل مغادرة جوا مسابقة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات؛ بعدما فقد فرص التأهل لدور الـ16.

واستمرت الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الهند بالارتفاع، اليوم الخميس، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية 18 مليون حالة، بعد عدد قياسي عالمي يومي آخر من الإصابات.

وسجلت الهند 379257 إصابة جديدة بكوفيد-19، و3645 وفاة اليوم الخميس، وهو أعلى عدد وفيات في يوم واحد في الهند، منذ بدء الجائحة.