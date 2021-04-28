الوصل يجدد تعاقده مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان حتى 2023

أعلن نادي الوصل الإماراتي تجديد تعاقده مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين مقبلين.

وأصدر نادي الوصل بيانًا مقتضبًا عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، قال فيه: ”أودير هيلمان يقود الإمبراطور حتى 2023“.

وكان الوصل قد تعاقد مع أودير هيلمان في شهر ديسمبر من عام 2020، وحقق مع الفريق نتائج جيدة في دوري الخليج العربي الإماراتي.

يملك هيلمان مسيرة تدريبية مميزة، خاصة مع فريقه الأخير فلومينينسي البرازيلي الذي تولى قيادته في أواخر العام 2019.

وقاد أودير فريق فلومينينسي في 50 مباراة إجمالا، حقق خلالها 24 فوزًا و12 تعادلًا و14 خسارة، كما خاض النادي موسما جيدا، وتركه أودير وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري.

ويحتل الوصل المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة، وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة التي يتصدرها الجزيرة برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن بني ياس ملاحقه المباشر.