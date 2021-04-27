رسميا.. نهائي كأس رئيس دولة الإمارات بحضور جماهيري

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا، تواجد الجماهير في نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان رسمي: ”قرر اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات، والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، السماح للجماهير بحضور المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، التي تجمع شباب الأهلي دبي، والنصر.

وأوضح الاتحاد الإماراتي، أنه سيتم السماح للحضور بنسبة 30% من السعة الإجمالية لمدرجات استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين.

وأضاف: ”يؤكد اتحاد الكرة، على أن الحضور سيكون متاحًا لمن يظهر حالة ”حاصل“ على تطعيم كوفيد 19، وحرف E، عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبرام نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي وغيرها“.

وسبق أن أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، اعتماد يوم 16 مايو المقبل، موعدًا للمباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة.