رياضة

الشارقة يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على القوة الجوية.. تعرف على ترتيب المجموعة
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 20:06 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 20:30 GMT

الشارقة يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على القوة الجوية.. تعرف على ترتيب المجموعة

تأهل نادي الشارقة الإماراتي إلى دور الـ16 بعد فوزه على القوة الجوية العراقية 3-2، يوم الاثنين، على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل نادي الشارقة الإماراتي إلى دور الـ16 بعد فوزه على القوة الجوية العراقية 3-2، يوم الاثنين، على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

سجل خالد باوزير (25) وسالم صالح (35 و60) أهداف الشارقة، في حين أحرز جيفرسون كولازوس (15 و52) هدفي القوة الجوية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الاثنين أيضاً، تعادل تراكتور الإيراني مع باختاكور الأوزبكي 0-0 على ذات الملعب.

 

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثانية:

ابتعد الشارقة في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لتراكتور و4 لباختاكور ونقطتين للقوة الجوية، ليضمن الشارقة الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الشارقة مع تراكتور، وباختاكور مع القوة الجوية.

2021-04-66-30

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play