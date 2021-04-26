ترتيب مجموعة الوحدة في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على بيرسبوليس

أنعش نادي الوحدة الإماراتي حظوظه في التأهل لدوري الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد.

بعد نزوله ب4 دقائق.. تدخل عبدالله أنور لاعب الوحدة على لاعب بيرسبوليس، وبطاقة حمراء مباشرة🟥. الوحدة يفتقد خدمات اسماعيل مطر لإيقافه 3 مباريات بعد طرده أمام الريان.#دوري_ابطال_اسيا #الوحدة_بيرسبوليس pic.twitter.com/bd7cG3Woy7 — إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2021

سجل هدف الوحدة مهاجمه تيم ماتافز في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

ونجح الوحدة في الحفاظ على تقدمه رغم طرد لاعبه عبدالله أنور في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يتصدر بيرسبوليس المجموعة بـ 12 نقطة ثم الوحدة 10 ثم جوا 2 وأخيرا الريان نقطة واحدة.

ويتأهل أوائل المجموعات الخمس من غرب القارة، وأفضل أصحاب ثلاثة مراكز لدور الـ 16.