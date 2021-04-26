رياضة

ترتيب مجموعة الوحدة في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على بيرسبوليس
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 16:34 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 17:25 GMT

ترتيب مجموعة الوحدة في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على بيرسبوليس

أنعش نادي الوحدة الإماراتي حظوظه في التأهل لدوري الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد. بعد نزوله ب4 دقائق.. تدخل عبدالله أنور

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أنعش نادي الوحدة الإماراتي حظوظه في التأهل لدوري الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد.

سجل هدف الوحدة مهاجمه تيم ماتافز في الدقائق الأولى من عمر المباراة.
ونجح الوحدة في الحفاظ على تقدمه رغم طرد لاعبه عبدالله أنور في الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة يتصدر بيرسبوليس المجموعة بـ 12 نقطة ثم الوحدة 10 ثم جوا 2 وأخيرا الريان نقطة واحدة.
ويتأهل أوائل المجموعات الخمس من غرب القارة، وأفضل أصحاب ثلاثة مراكز لدور الـ 16.

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