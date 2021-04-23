ترتيب مجموعة الشارقة بعد تعادله مع باختاكور في دوري أبطال آسيا

خطف نادي الشارقة الإماراتي تعادلا قاتلا من باختاكور الأوزبكي 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

تقدم باختاكور عبر هدف ارين ديرديوك في الدقيقة 59، قبل أن يدرك الشارقة التعادل عن طريق محمد خلفان (87).

نهاية المباراة |🇺🇿 باختاكور 1⃣-1⃣ الشارقة 🇦🇪

سجّل باختاكور هدف التقدم قبل أن يُعادل الشارقة النتيجة في الدقائق الأخيرة

رغم التعادل #الشارقة في المركز الأول برصيد 8 نقاط

🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/QDJzgyPAGR — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2021

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز تراكتور الإيراني على القوة الجوية العراقي 1-0 على ذات الملعب.

وحافظ الشارقة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط لتراكتور الذي يقع في المركز الثاني.

باختاكور يقبع في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والقوة الجوية في المركز الأخير بنقطتين.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثانية:

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي القوة الجوية مع الشارقة، وتراكتور مع باختاكور.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0، وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0.

وشهدت الجولة الثالثة فوز الشارقة على باختاكور 4-1 وتعادل القوة الجوية مع تراكتور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.