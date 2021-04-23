طرد إسماعيل مطر بعد خنقه لاعب الريان (فيديو)‎

تعرض إسماعيل مطر قائد نادي الوحدة الإماراتي للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الريان القطري، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وطُرد إسماعيل مطر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع بعد اعتدائه على لاعب نادي الريان دون كرة، حيث تدخل لاعب الفريق القطري بعنف مع قائد الوحدة، ما دفع مطر للإمساك به من عنقه وكأنه يخنقه.

وتدخل حكم المباراة على الفور، وقرر إشهار الكارت الأحمر في وجه إسماعيل مطر، بعد أن قام بخنق لاعب الفريق القطري.

– اسماعيل مطر لاعب الوحدة مع لاعب الريان :

😅😅😅

pic.twitter.com/Ry8dbchH6B — بدر الشيباني (@iBaVFL) April 23, 2021

وفاز نادي الوحدة على الريان القطري 1-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 4 من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسجل السوري عمر خربين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ليكتب فوزًا مهمًا لفريقه.

واقترب الوحدة من التأهل إلى دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، فيما يتصدر بيرسيبوليس الإيراني الترتيب بفارق نقطة واحدة.

ويقبع الريان في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.