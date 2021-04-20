الوحدة الإماراتي يحقق ريمونتادا مثيرة ويقلب تأخره أمام الريان بهدفين إلى فوز بالثلاثة

قلب نادي الوحدة الإماراتي تأخره ليحقق ريمونتادا وفوزًا غاليًا على الريان القطري 3-2 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

تقدم الريان عبر شجاع خليل زاده في الدقيقة 13، وعزز عبدالعزيز حاتم تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 54.

ورد الوحدة بشكل قوي بعد أن أحرز الهدف الأول عن طريق مانع عياض في الدقيقة 66 ثم تعادل خليل الحمادي في الدقيقة 85، قبل أن يحرز فارس جمعة هدف الفوز في الدقيقة 95.

#الوحدة 3- #الريان 2

الوحدة يحقّق عودة رائعة في الشوط الثاني بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3/2#دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/8aTkwyZ97P — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الثلاثاء أيضاً بيرسيبوليس الإيراني مع غوا الهندي على ذات الملعب.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الثاني خلف بيرسيبوليس الإيراني متصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي الريان مع الوحدة، وغوا الهندي ضد بيرسيبوليس.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.