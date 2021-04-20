دوري أبطال آسيا.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي الشارقة ضد باختاكور والوحدة أمام الريان

يرفع فريق الشارقة الإماراتي شعار البحث عن الفوز في مواجهته المرتقبة بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا أمام باختاكور الأوزبكي، كما أن الوحدة الإماراتي يخوض مواجهة صعبة أمام الريان القطري.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد باختاكور ولقاء الوحدة والريان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الشارقة مع باختاكور في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب الشارقة.

وتذاع المباراة عبر تطبيق (GSA LIVE) بصوت المعلق محمد الخامسي.

وتقام مباراة الوحدة ضد الريان في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.. وتذاع عبر تطبيق (GSA LIVE) بصوت المعلق فهد العنزي.

ترتيب الفريقين.. وفرص التأهل



يحتل الشارقة صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بينما يحتل باختاكور المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن تركتور الإيراني ويحتل القوة الجوية المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا تعديلات على نظام دور المجموعات هذا الموسم بعد قرار زيادة عدد فرق مرحلة المجموعات إلى 40 فريقا وتقسيمها إلى 10 مجموعات من بينها 5 مجموعات لأندية غرب آسيا ومثلها لأندية شرق القارة.

ويصعد متصدر ترتيب كل مجموعة بعد إقامة 6 جولات، وتتأهل أفضل 6 أندية (3 من شرق آسيا ومثلها من غرب القارة) ليكتمل دور الستة عشر.

ويسعى الشارقة لتأمين فوزه في الجولتين الثالثة والرابعة على باختاكور للاقتراب من حسم فرصة التأهل وقصر الصراع مع تركتور الإيراني وانتظاراً لنتائج الأخير مع القوة الجوية من أجل حسم الصدارة.

ويحتل الوحدة المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الريان صاحب المركز الأخير بينما يتصدر بيرسبوليس الإيراني برصيد 6 نقاط ثم جوا الهندي برصيد نقطتين.

ويتطلع الوحدة لتحقيق الفوز على الريان ومحاولة تحسين الصورة للتأهل عبر أفضل ثوانٍ في ترتيب المجموعات خاصة مع صعوبة المنافسة مع بيرسبوليس.

الشارقة ضد باختاكور

يدخل الشارقة اللقاء باحثاً عن تحقيق الفوز بعدما فاز بصعوبة على القوة الجوية بهدف دون رد والتعادل مع تركتور دون أهداف، وأظهر الفريق مشاكل هجومية واضحة خاصة مع غياب ويلتون سواريز نجم الفريق.

وازدادت معاناة الشارقة بعدما ابتعد إيغور كورنادو وتأكد غيابه عن لقاء الليلة بجانب احتمالية عدم جاهزية الحسن صالح وهو ما جعل المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة يعترف في المؤتمر الصحفي بأن الظروف تعاند فريقه بخلاف سوء الحظ في استغلال الفرص.

وأشار المدرب بيتر هويسترا المدير الفني لفريق باختاكور في المؤتمر الصحفي إلى أن فريقه يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين الصورة في المجموعة من خلال مواجهتي الشارقة مؤكداً أن الفريق الإماراتي الأفضل حتى الآن في المجموعة وحصد 4 نقاط من مباراتين.

ويعتمد الشارقة على تشكيلته التي تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه الرباعي شاهين عبد الله وعبد الله غانم وخالد إبراهيم وعلي الظحناني للدفاع مع رباعي الوسط أوتابيك شوكوروف ومحمد آل عبد الله وسيف راشد ولوانزينيو مع ثنائي الهجوم كايو لوكاس وسالم صالح.

ويعول باختاكور على أبرز لاعبيه المهاجم الصربي دراجان سيران وإيرين ديريدوك ثنائي الهجوم المزعج.

🗣 🔸 تين كات: مباراة مهمة ويجب ان نحسن استغلال فرصنا ونفتقد جهود عبدالله حمد 🔸 لوكاس بيمنتا: ثقتنا بامكانياتنا عالية والقتالية والتركيز مفاتيح الانتصار في المباراة 🔶 ابرز تصريحات المدير الفني للفريق الاول و لوكاس بيمنتا في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الريان ⬇️#WHDFC pic.twitter.com/hSt7hWLmt5 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) April 19, 2021

الوحدة ضد الريان

يأمل الوحدة بتحقيق أول فوز في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال بعد التعادل أمام جوا والخسارة أمام بيرسبوليس.

وأكد المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني للوحدة في المؤتمر الصحفي أن فريقه يواجه ظروفاً صعبة في مرحلة المجموعات باختيار مواعيد غير مناسبة للمباريات مع صيام اللاعبين في شهر رمضان وعدم حصولهم على قدر كافٍ من السوائل بخلاف أن الفريق عانى من أخطاء تحكيمية.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي خط الدفاع لوكاس بينمينتا وعبد الله الكربي وفارس جمعة وأحمد راشد مع منصور الحربي في قيادة خط الوسط لإصابة عبد الله حمد وبجواره إسماعيل مطر وميونغ جي لي وخليل الحمادي بينما يقود الهجوم عمر خريبين وتيم ماتافز.

من جانبه، أكد المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني للريان في المؤتمر الصحفي أن المجموعة متشابكة وصراع التأهل لم يظهر بعد كما أن الصدارة ليست مضمونة لفريق بيرسبوليس.

وأشار إلى أن فريقه يحتاج للفوز على الوحدة وهو خياره الأول للعودة بقوة للمنافسة على التأهل، موضحاً أن الوضع ليس سهلاً في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتوالي المباريات.

ويلعب الريان بتشكيلة تضم الحارس فهد يونس وأمامه رباعي الدفاع محمد علاء وشجاع خليل زاده ودامي تراوري وخالد مفتاح مع ثنائي الارتكاز في وسط الملعب فرانك كوم وعبد العزيز حاتم وصانع الألعاب ياسين براهيمي وعلى الأطراف إبراهيم عبد الحليم ونايف الحضرمي مع المهاجم يوهان بولي.

وأكد طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي لـ“إرم نيوز“ أن مواجهة الشارقة ضد باختاكور ستكون قوية للغاية خاصة مع القصور الهجومي الواضح الذي يعانيه الشارقة مع غياب إيغور كورنادو.

وأوضح أن الشارقة يعول على تألق لاعبه كايو وهو جناح أكثر من كونه مهاجما صريحا مؤكداً أن المدرب عبد العزيز العنبري سيلعب للخروج بالفوز أو التعادل على أسوأ تقدير.

وأشار إلى أن الوحدة في ظروف صعبة للغاية ومباراة الريان بالنسبة له طوق النجاة لتحقيق أول فوز وتحسين وضعه في الفريق.

وأكد أن لاعبي الوحدة يعانون من الظروف الصعبة مع الطقس المرتفع في الهند بخلاف أن المجموعة متكافئة في وجود الريان وجوا وتفوق بيرسبوليس.