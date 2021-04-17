الوحدة الإماراتي يتعادل سلبيا مع جوا الهندي في دوري أبطال آسيا

تعادل نادي الوحدة الإماراتي، سلبيًا مع نادي جوا الهندي، مستضيف مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.

وفشل الفريقان في تحقيق أول فوز لهما، في المنافسات حتى الآن.

وخسر الوحدة أمام بيرسبوليس، في الجولة الأولى، بهدف دون رد، كما تعادل جوا مع الريان.

ويتصدر بيرسبولس المجموعة بـ3 نقاط، من مباراة واحدة، ويحتل جوا المركز الثاني بنقطتين، ثم الريان بنقطة واحدة من مباراة واحدة، ثم الوحدة في المركز الأخير، بنقطة واحدة أيضًا.

ويلتقي بيرسبوليس مع الريان، ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة، في وقت لاحق، من اليوم السبت.