العروبة يصعد إلى دوري الخليج العربي بعد تتويجه بدرع "الدرجة الأولى" الإماراتي

فاز فريق العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى الإماراتي بعد فوزه على ”الذيد“ بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 21 للبطولة، ليصعد للعب في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولن يحتاج فريق العروبة لنقاط مباراة الجولة الأخيرة أمام البطائح، يوم الجمعة المقبل، بعدما رفع رصيده 43 نقطة في المركز الأول متفوقًا على فريق الإمارات بفارق المواجهات المباشرة.

العروبة يتوج بدوري الدرجة الأولى الإماراتي ويتأهل ل #دوري_الخليج_العربي رسميا في المركز الأول، كما تأهل نادي الإمارات بعدما احتل المركز الثاني، ليضمنا التأهل سويا قبل جولة واحدة من انتهاء المنافسات. pic.twitter.com/EMvQaPSPZs — إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2021

وحجز فريق الإمارات البطاقة الثانية المؤهلة لدوري الخليج العربي بعد فوزه على ”مسافي“ بستة أهداف نظيفة، ليصبح رصيد الصقور 40 نقطة.

وسيتم تسليم درع دوري الدرجة الأولى الإماراتي لفريق العروبة في الجولة المقبلة أمام البطائح.