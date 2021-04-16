رياضة

العروبة يصعد إلى دوري الخليج العربي بعد تتويجه بدرع "الدرجة الأولى" الإماراتي
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 20:45 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 21:35 GMT

العروبة يصعد إلى دوري الخليج العربي بعد تتويجه بدرع "الدرجة الأولى" الإماراتي

سيتم تسليم درع دوري الدرجة الأولى الإماراتي لفريق العروبة في الجولة المقبلة أمام البطائح.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

فاز فريق العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى الإماراتي بعد فوزه على ”الذيد“ بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 21 للبطولة، ليصعد للعب في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولن يحتاج فريق العروبة لنقاط مباراة الجولة الأخيرة أمام البطائح، يوم الجمعة المقبل، بعدما رفع رصيده 43 نقطة في المركز الأول متفوقًا على فريق الإمارات بفارق المواجهات المباشرة.

 

وحجز فريق الإمارات البطاقة الثانية المؤهلة لدوري الخليج العربي بعد فوزه على ”مسافي“ بستة أهداف نظيفة، ليصبح رصيد الصقور 40 نقطة.

وسيتم تسليم درع دوري الدرجة الأولى الإماراتي لفريق العروبة في الجولة المقبلة أمام البطائح.

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