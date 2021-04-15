فلومينيسي البرازيلي يوافق على إعارة ميشيل أراوخو لنادي الوصل الإماراتي

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى نجاح الوصل الإماراتي في التوصل لاتفاق مع نادي فلومينيسي البرازيلي لاستعارة لاعب الوسط المهاجم الأوروغواياني ميشيل أراوخو البالغ من العمر 24 عامًا، بناء على طلب المدير الفني البرازيلي أودير هيلمان.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن المدرب الذي عمل مع أراوخو الموسم الماضي طلب التعاقد معه، وقد وافق فلومينيسي على إعارة لاعبه الشاب مقابل 500 ألف دولار أمريكي (2.8 مليون ريال برازيلي) لمدة عام واحد، مع إمكانية الشراء مقابل 3 ملايين دولار أمريكي (16.8 مليون ريال برازيلي) في نهاية فترة الإعارة.

وكان هذا العرض الثاني الذي تلقاه فلومينيسي من الوصل بشأن أراوخو، ووصل إلى النادي منذ حوالي أسبوعين، حيث كان العرض الأول في أوائل مارس/آذار الماضي.

وفي ذلك الوقت كان العرض مئة ألف دولار أمريكي للإعارة مع خيار شراء بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، وقد تم الرفض بسبب انخفاض المقابل المالي وكذلك رفض اللاعب الرحيل.

ثم رفع الوصل قيمة العرض وخيار الشراء، ليوافق النادي البرازيلي في ظل تراجع اهتمام المدير الفني روجر ماتشادو باللاعب في المباريات الأخيرة، ما دفع أراوخو للموافقة على العرض الإماراتي، حيث غاب عن التدريب يوم الأربعاء بسبب المفاوضات.

وانزعج اللاعب الشاب من غيابه عن المباريات الأخيرة، ونشرت زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي الجملة التالية قبل أن تحذفها: ”هل من الأفضل أن تحزم حقائبك وترحل؟“.

وتعاقد فلومينيسي مع اللاعب من ريسينغ في أوائل عام 2020 ويستمر عقده حتى نهاية عام 2024، وحينها دفع النادي البرازيلي ثلاثة ملايين ريال برازيلي.

وخاض اللاعب 43 مباراة رسمية وسجل هدفًا واحدًا، بالإضافة إلى هدف آخر في إحدى المباراتين الوديتين ضد بوتافوغو.

ويحتل الوصل المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة، وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة التي يتصدرها الجزيرة برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن بني ياس ملاحقه المباشر.