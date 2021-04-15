التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي اختبارا صعبا أمام منافسه استقلال دوشنبه، بطل طاجيكستان، في الجولة الأولى من عمر منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة استقلال دوشنبه وشباب الأهلي دبي، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات على ملعب (الملك فهد) بالعاصمة السعودية الرياض.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE داخل المملكة العربية السعودية فقط، بصوت المعلق خالد اليوسف، والمباراة غير منقولة على أي قناة خليجية أو عربية أخرى.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

ماذا يقول التاريخ؟

لم يتقابل الفريقان من قبل في أي بطولة قارية أو ودية؛ وهو ما يجعل مواجهة الليلة تاريخية بين الفريقين.

ولم يحقق الفريقان اللقب الآسيوي من قبل، ولكن شباب الأهلي دبي تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2015 وخسر اللقب.

ويشارك استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان في دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، ولكنه يخوض مرحلة المجموعات للمرة الأولى هذا الموسم.

شباب الأهلي دبي.. وحافز الكأس

نجح المدرب مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي في إعادة ترتيب الأوراق داخل قلعة الفرسان، وإعادة الفريق نحو طريق البطولات فحصد لقب كأس الخليج العربي على حساب النصر بركلات الترجيح، وتوج بلقب السوبر الإماراتي، كما قاد الفريق لنهائي كأس رئيس الدولة.

ولم يعرف شباب الأهلي دبي طعم الهزيمة في آخر 21 مباراة في مختلف البطولات، كما دخل بقوة في دائرة المنافسة على الصدارة في الدوري وتقدم للمركز الثالث، وقلص الفارق مع الجزيرة إلى 7 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

ويدخل الفرسان الموقعة الآسيوية بالروح المعنوية المرتفعة والحافز المعنوي المميز؛ بعد التتويج بلقب الكأس من أجل تقديم بداية قوية في المشوار الآسيوي واستكمال المهمة القارية بنجاح.

وقال مهدي علي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”فريقي جاهز لتقديم مباراة قوية أمام بطل طاجيكستان رغم أن المنافس يبدو مجهولا بالنسبة لنا، ولكن الأهم أن أوراق فريقي جاهزة تماما لخوض المباراة“.

وأشار إلى أن فريقه يدرك تماما أهمية ضربة البداية في المشوار القاري وتحقيق الفوز على حساب استقلال دوشنبه، خاصة أن المجموعة قوية وتضم أيضا الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي.

ويفتقد شباب الأهلي دبي خدمات الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا للإصابة، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف للإيقاف، ويعتمد الفرسان على التشكيلة التي تضم الحارس ماجد ناصر، وأمامه رباعي خط الدفاع: محمد مرزوق وعبدالعزيز هيكل وحمدان الكمالي ووليد عباس.

ويقود خط الوسط ماجد حسن وعبدالله النقبي، مع صانع الألعاب البرازيلي كارلوس إدواردو، مع ثنائي الأطراف محمد جمعة ويحيى الغساني، مع المهاجم إيجور خيسوس.

مغامرة استقلال

لا يملك الفريق الطاجيكي الخبرات اللازمة في مشواره الآسيوي، ولكنه يتطلع لتحقيق مفاجأة في مواجهة شباب الأهلي دبي، والتعبير عن قدراته في البطولة القارية.

ويصطدم استقلال دوشنبه بعدم خوضه مباريات رسمية لفترة طويلة قبل أن يلعب مباراة السوبر المحلي أمام رافشان، في الأسبوع الماضي.

وقال المدرب موبين إرجاشيف المدير الفني لفريق استقلال دوشنبه، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيستمتع بمواجهة أحد أكبر فرق القارة، موضحا أنه لا توجد مباريات سهلة في مرحلة المجموعات.

من جانبه، حذر طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لاعبي شباب الأهلي دبي من الاستهتار بالمنافس، مؤكدا أن الفريق الإماراتي عليه أن يوجه رسالة قوية لمنافسيه بتحقيق الفوز العريض على استقلال دوشنبه.

وأوضح العشري لإرم نيوز، أن شباب الأهلي دبي فريق منظم وقوي ولديه مدرب صاحب خبرات، وهو مهدي علي، الذي أعاد تنظيم الأمور داخل الفريق، وبالتالي على اللاعبين استغلال ذلك بتحقيق الفوز.