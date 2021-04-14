الوحدة الإماراتي يخسر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

خسر نادي الوحدة الإماراتي أمام بيرسبوليس الإيراني في افتتاح مباريات دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

سجل هدف الفريق الإيراني لاعبه جلال حسيني.

وتضم المجموعة إلى جانب بيرسبوليس والوحدة ناديي الريان القطري وجوا الهندي مستضيف مباريات المجموعة.

بذلك يتصدر بيرسبوليس وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا مجموعته مؤقتا.

وكان الوحدة تأهل إلى دور المجموعات الأسبوع الماضي بعد فوزه 2-1 على الزوراء العراقي في مواجهة فاصلة.

وأقيمت المباراة باستاد جواهرلال نهرو في مارجاو بالهند. والمدينة الهندية واحدة من أربعة أماكن تستضيف مباريات خمس مجموعات بمنطقة الغرب إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض مجموعتين بينما تستقبل كل من جدة والشارقة الإماراتية مجموعة واحدة بالمسابقة التي توسعت لتضم 40 فريقا بدلا من 32.

وانقسمت الأندية إلى عشر مجموعات منها خمس في الشرق وخمس في الغرب وستبدأ مباريات منطقة الشرق في يونيو حزيران.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور الستة عشر برفقة أفضل ستة فرق تحتل المركز الثاني بواقع ثلاثة من الشرق وثلاثة من الغرب.