ماجد ناصر وصنقور يردان على احتفالية محمود خميس بنفس الطريقة (فيديو)‎

ردَّ الثنائي ماجد ناصر، وعبدالعزيز صنقور، لاعبا شباب الأهلي دبي، على الطريقة التي احتفل بها محمود خميس لاعب النصر، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين بنهائي كأس الخليج العربي، والتي شهدت تتويج فرسان دبي بالبطولة.

وتُوج فريق شباب الأهلي الإماراتي بلقب كأس الخليج العربي، اليوم الجمعة، بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على النصر، بنتيجة (5-4)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب الشارقة.

وكانت البداية عند محمود خميس لاعب النصر، والذي سدد إحدى ركلات الترجيح ونجح بتسجيلها في شباك شباب الأهلي، ليقوم بالركض على الأرض في حركة احتفالية قبل أن تنتهي المباراة.

وبعد فوز النصر قام الثنائي ماجد ناصر، وعبدالعزيز صنقور، بتقليد احتفالية محمود خميس، ما تسبب بمشادة بسيطة بين لاعبي الفريقين عقب النهاية.

شباب الاهلي بطلا لكأس الخليج العربي بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 5 – 4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي 0 – 0 #دبي_الرياضية #الملعب #المنصة #كأس_الخليج_العربي #كأس_الخمسين #النصر #شباب_الاهلي pic.twitter.com/XLoMaLwfoV — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 9, 2021

يذكر أن فريق شباب الأهلي دبي تُوج بكأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح 5/4.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لشباب الأهلي ليتوج فرسان دبي بالكأس الخمسين.

وكان الوقت الأصلي من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما أحال النتيجة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء التي أهدر فيها لاعبو النصر 3 ركلات، مقابل ركلتين للاعبي شباب الأهلي بينها ركلة البرازيلي كارلوس إدواردو.

وتعد تلك البطولة هي الخامسة في مسابقة كأس الخليج العربي التي يحصدها شباب الأهلي منذ التحول لعصر الاحتراف، واللقب الثاني له هذا الموسم بعد حسمه لبطولة كأس السوبر على حساب فريق الشارقة.