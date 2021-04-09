شباب الأهلي يتوج بكأس الخليج العربي بالفوز على النصر بركلات الترجيح

توج فريق شباب الأهلي دبي بكأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح 5/4.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لشباب الأهلي، ليتوج فرسان دبي بكأس الخمسين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث تعرض جلوبير لاعب النصر للطرد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعد عودة حكم الساحة إلى تقنية الفيديو.

كما تلقى محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي بطاقة حمراء، قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق، لحصوله على إنذارين.

وأضاف شباب الأهلي اللقب الخامس لكأس الخليج العربي إلى خزائنه، حيث حققها 4 مرات أعوام 2012 و2014 و2017 و2019، في حين حقق النصر اللقب مرتين عامي 2015 و2020.