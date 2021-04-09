شباب الأهلي يتوج بكأس الخليج العربي بالفوز على النصر بركلات الترجيح

توج فريق شباب الأهلي دبي بكأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح 5/4.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لشباب الأهلي، ليتوج فرسان دبي بكأس الخمسين.
#شباب_الاهلي يتوج بـ #كاس_الخليج_العربي بعد فوزه على #النصر بركلات الترجيح
الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لشباب الأهلي#شباب_الأهلي_النصر #كأس_الخمسين #كاس_الخليج pic.twitter.com/r9THsBWF3e
— إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2021
وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث تعرض جلوبير لاعب النصر للطرد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعد عودة حكم الساحة إلى تقنية الفيديو.
كما تلقى محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي بطاقة حمراء، قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق، لحصوله على إنذارين.
وأضاف شباب الأهلي اللقب الخامس لكأس الخليج العربي إلى خزائنه، حيث حققها 4 مرات أعوام 2012 و2014 و2017 و2019، في حين حقق النصر اللقب مرتين عامي 2015 و2020.
#شباب_الأهلي بطلاً لـ #كأس_الخليج_العربي بعد الفوز على #النصر بركلات الترجيح #شباب_الأهلي_النصر#نهائي_كأس_الخليج_العربي#كأس_الخمسين #هذا_وقتها | #حاضرين pic.twitter.com/aL4XgEUt9n
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 9, 2021