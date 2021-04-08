رامون دياز يطلب أولى صفقات النصر الإماراتي للموسم الجديد

أفاد الصحفي فابيو بوفيدا، الذي يغطي أخبار أتلتيكو جونيور الكولومبي، بأن المهاجم تيوفيلو غوتييريز تلقى عرضًا من النصر الإماراتي للانضمام للفريق الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز، بمجرد انتهاء عقده منتصف العام الحالي.

وذكرت صحيفة ”آس“ في نسختها الكولومبية، اليوم الخميس، أن المهاجم البالغ من العمر 35 عاما لا يزال لم يجدد عقده مع ناديه الكولومبي، وقد يكون مستقبله في الإمارات بداية من الموسم المقبل.

وكتب بوفيدا على حسابه على موقع ”تويتر“: ”يواصل رامون دياز حلمه بتدريب تيوفيلو غوتييريز مرة أخرى. فريقه النصر الإماراتي عرض على المهاجم عقدًا لمدة عامين يبدأ في يوليو“.

🇨🇴💥⚽ Teofilo Gutierrez starts and finishes a swift @JuniorClubSA counter with great composure! #Libertadores pic.twitter.com/wS8lFSEi0A — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 18, 2021

ويرتبط بوفيدا بعلاقة وطيدة مع نادي أتلتيكو جونيور، وما يقوله موثوق فيه فيما يتعلق بالصفقات والعروض التي يتلقاها لاعبو الفريق.

وتولى دياز تدريب النصر منذ فبراير/شباط الماضي، بينما سبق له تدريب ليبرتاد في باراغواي وبوتافوغو البرازيلي واستمر لمدة 21 يوما فقط هناك.

وسيصبح غوتييريز نجمه الوحيد القادم من أمريكا الجنوبية، حيث سبق وقاده في ريفر بليت بين عامي 2013 و2014، وفاز ببطولتين محليتين في الأرجنتين.

وغوتييريز، الذي سيبلغ من العمر 36 عامًا في مايو/أيار المقبل، لم يسبق له اللعب في منطقة الخليج، وخبراته الخارجية كانت في تركيا والأرجنتين والمكسيك والبرتغال.

وفي 2021 قدم أداءً جيدًا مع جونيور، حيث لعب 13 مباراة وسجل 4 أهداف، أحدها في كأس كوبا ليبرتادوريس ضد كاراكاس الفنزويلي.

ويلتقي النصر بقيادة دياز، الجمعة، مع شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في نهائي كأس الإمارات في 16 مايو/ أيار المقبل.

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