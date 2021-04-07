الوحدة يقلب تأخره أمام الزوراء ويخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل نادي الوحدة الإماراتي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي 2/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في ملحق التأهل.
ونجح الوحدة في تحويل تأخره أمام الزوراء، الذي تقدم بهدف مبكر مطلع الشوط الثاني عن طريق علاء عبد الزهرة.
وتعادل عمر خربين للوحدة في الدقيقة 62، قبل أن يحرز خليل إبراهيم هدف الفوز للفريق الإماراتي في الدقيقة 77.
#الوحدة يحجز مقعده في دور المجموعات في مسابقة #دوري_أبطال_آسيا
هدفان مقابل هدف أمام #الزوراء العراقي#الوحدة_الزوراء#أبوظبي_الرياضية 1#هذا_وقتها | #حاضرين pic.twitter.com/yupM1q3yVn
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2021
وصعد الوحدة لينضم إلى المجموعة الخامسة بدور المجموعات التي تضم بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي وتقام مبارياتها بنظام التجمع في الهند.
ويستهل الوحدة مبارياته بمواجهة بيرسيبوليس يوم 14 إبريل الجاري.
#الوحدة_الزوراء #الوحدة الإماراتي يحجز مقعده في دور المجموعات في مسابقة #دوري_أبطال_آسيا بعد فوزه على #الزوراء العراقي
2/1 pic.twitter.com/QMA0hHfATk
— إرم سبورت (@EremSports) April 7, 2021