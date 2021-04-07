الوحدة يقلب تأخره أمام الزوراء ويخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل نادي الوحدة الإماراتي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي 2/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في ملحق التأهل.

ونجح الوحدة في تحويل تأخره أمام الزوراء، الذي تقدم بهدف مبكر مطلع الشوط الثاني عن طريق علاء عبد الزهرة.

وتعادل عمر خربين للوحدة في الدقيقة 62، قبل أن يحرز خليل إبراهيم هدف الفوز للفريق الإماراتي في الدقيقة 77.

وصعد الوحدة لينضم إلى المجموعة الخامسة بدور المجموعات التي تضم بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي وتقام مبارياتها بنظام التجمع في الهند.

ويستهل الوحدة مبارياته بمواجهة بيرسيبوليس يوم 14 إبريل الجاري.