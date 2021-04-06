اتحاد الكرة الإماراتي يحدد موعد نهائي كأس رئيس الدولة بين شباب الأهلي والنصر

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي اعتماد يوم 16 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021، والتي ستجمع فريقي شباب الأهلي دبي والنصر.

وكان النصر قد تأهل لمواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة بعد فوزه على الشارقة في ملعب استاد راشد بن سعيد بنتيجة 3-صفر، وهي المرة الـ11 التي يصل فيها ”العميد“ إلى نهائي الكأس.

فيما تأهل شباب الأهلي إلى النهائي بفوزه على بني ياس بفوز بهدف دون رد.

ويعتبر التأهل الـ12 في تاريخ شباب الأهلي لنهائي الكأس، إذ فاز باللقب تسع مرات، كأكثر الأندية تتويجاً باللقب، متفوقاً على الشارقة الذي يمتلك في رصيده ثمانية ألقاب.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل أيضا لكن في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

الإشادة بدور فقيد الوطن في تطوير لعبة كرة القدم مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعه برئاسة راشد بن حميد 16 مايو موعداً لنهائي كأس رئيس الدولة اعتماد تشكيل لجنة الحكام برئاسة الشامسي التفاصيل ⬇️https://t.co/MzRrycgyio pic.twitter.com/n07Zhiv8w6 — UAEFA (@uaefa_ae) April 6, 2021

وأعلن اتحاد الكرة في بيانه الرسمي، يوم الثلاثاء، أنه تم أيضا اعتماد تشكيل لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة (رئيساً)، ومحمد عمر الشمري (نائباً)، والأعضاء حمد المزروعي، عبدالله كرم، يعقوب الحمادي، حمد بن حنيفة وفاطمة العامري، وإبراهيم لعماش (مستشاراً).