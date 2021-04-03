ترتيب دوري الخليج العربي.. الجزيرة يهزم الوصل وينتزع الصدارة "مؤقتا" (فيديو)

حقق الجزيرة فوزا ثمينا على نظيره الوصل بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت في إطار الجولة 23 من دوري الخليج العربي.

وعاد ”فخر أبوظبي“ لطريق الانتصارات بعد تعرضه للخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة، الأمر الذي أفقده صدارة المنافسة لمصلحة المتصدر بني ياس.

وسجل ثلاثية الجزيرة، هويغلو نيريس، لاعب الوصل بهدف في مرماه، مع الدقيقة 13، وعلي مبخوت مع الدقيقة 32، وأضاف الثالث كوسانوفيتش في الدقيقة 69.

فيما سجل ثنائية الوصل، فابيو دي ليما في الدقيقتين 22 و65.

وبهذه النتيجة، وصل الجزيرة إلى النقطة 50 مستعيدا صدارة ترتيب الدوري الإماراتي ”مؤقتا“، في انتظار مباراة بني ياس ضد الشارقة، إذ يحتل بني ياس المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

فيما توقف رصيد الوصل عند النقطة 34 بالمركز التاسع.

نهاية المباريات | الجزيرة 3 – 2 الوصل

عجمان 3 – 2 خورفكان#إرم_سبورت#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/T9VlBrjtND — إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2021

وفي مباراة أخرى، حقق عجمان الفوز على خورفكان بنتيجة (3-2).

وسجل ثلاثية عجمان، أبوبكر ستيف تراولي ولويز أنطونيو، ولياندرو في الدقيقة الثانية و18 و50.

فيما سجل ثنائية خورفكان، برونو لاماس، ويوسف العميري، في الدقيقتين 28 و80.

ووصل عجمان للنقطة 14 في المركز الـ13، وتوقف رصيد خورفكان عند النقطة 21 في المركز العاشر.