كل ما تريد معرفته عن مباراة الشارقة ضد بني ياس في دوري الخليج العربي

تدور مواجهة نارية بين الشارقة وضيفه بني ياس مساء اليوم السبت في قمة مميزة بالجولة 23 من عمر الدوري الإماراتي، كما يحل الوصل ضيفاً على الجزيرة ويلتقي خورفكان منافسه عجمان.

سيكون لقاء الشارقة مع بني ياس مهما في ظل سباق مثير ومشتعل على صدارة الدوري وهو ما ترصده شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

⛳️ | يـــوم المبـــاراة ▫️الشارقـة Vs بني ياس

▫️الساعـة 8:15 مســاءً

▫️استـاد نـادي الشارقـة

▫️الجولة 23، #دوري_الخليج_العربي 💬 شاركونا توقعاتكم ؟ #نادي_الشارقة pic.twitter.com/n4ZpGmx0tb — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 3, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الشارقة وضيفه بني ياس الساعة 20:15 اليوم السبت بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي ودبي الرياضية بصوت المعلق عبد الله السعدي.

ويلعب الجزيرة ضد الوصل الساعة 17:45، وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي.

ويلعب في نفس التوقيت خورفكان ضد ضيفه عجمان، وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحامد.

دانييل ايسايلا: لدينا الرغبة والدافع للحفاظ على الصدارة فهد الظنحاني: يجب خوض كل مباراة متبقية على شكل نهائي. التفاصيل: https://t.co/lWdQiW6TeF pic.twitter.com/5oZQDy08s7 — نادي بني ياس (@BaniyasClub) April 1, 2021

ترتيب الفريقين

يحتل الشارقة المركز الخامس بقيادة مدربه عبد العزيز العنبري برصيد 41 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن بني ياس متصدر الترتيب بقيادة مدربه الروماني دانييل إيسيلا.

وحقق الشارقة 12 انتصارًا مقابل 15 فوزًا لبني ياس وتلقى الشارقة 5 هزائم مقابل 4 لبني ياس بينما تعادل أصحاب الأرض 5 مرات مقابل 4 تعادلات للضيوف.

ويتفوق بني ياس هجوميا بتسجيل 43 هدفًا مقابل 41 للشارقة ودفاعياً بتلقي 20 هدفًا مقابل 27 للشارقة.

ويبقى هداف بني ياس البرازيلي جواو بيدرو برصيد 16 هدفًا ويعتلي صدارة هدافي الشارقة البرازيلي إيجور كورنادو برصيد 15 هدفًا.

وفاز بني ياس في لقاء الدور الأول بين الفريقين بنتيجة 1/0، ولم يفز الشارقة في آخر 3 مواجهات ضد بني ياس.

مباراة الأسبوع 🔥🔥

بني ياس يطمح للتمسك بالقمة والشارقة بطموح التفوق

مواجهة مرتقبة غداً في ختام الجولة 23#دوري_الخليج_العربي#هنا_يبدأ_التحدي pic.twitter.com/Qn104n3UG0 — دوري ↔️ الخليج ↔️ العربي (@AGLeague) April 2, 2021

أسلحة الشارقة

يبحث عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة عن تحقيق الفوز لضرب عدة عصافير بحجر واحد على رأسها تقليص الفارق مع بني ياس المتصدر بجانب الإعداد القوي قبل لقاء دوري أبطال آسيا.

وأشار العنبري في المؤتمر الصحفي إلى أن الشارقة استفاد من فترة التوقف بتجهيز المصابين وهو ما يساعده على تقديم صورة مختلفة والبحث عن النقاط الثلاث.

ويغيب عن الفريق ماجد سرور بجانب رحيل لاعبه البرازيلي ويلتون سواريز، ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم الحارس عادل الحوسني، مع رباعي خط الدفاع حمد جاسم والحسن صالح وشاهين عبد الرحمن وخالد الظنحاني.

ويقود خط الوسط الأوزبكي أوتابيك شوكوروف ومحمد عبد الباسط وسيف راشد، مع ثلاثي الهجوم سالم صالح والبرازيلي كايو ومواطنه إيجور كورنادو.

مغامرة بني ياس

يسعى بني ياس لاستكمال مغامرته والتتويج بلقب الدوري الإماراتي وبالتالي ستكون مواجهة الشارقة مفصلية ومهمة في سباق المنافسة مع الجزيرة.

وقال المدرب دانييل إيسيلا في المؤتمر الصحفي إنه لا مجال لارتكاب أي أخطاء في مباراة الشارقة وسيكون الشعار بالنسبة للاعبين هو تحقيق الفوز ولا شيء سواه.

ويستعيد الفريق جهود جواو بيدرو ولكن يغيب محمد العطاس وجواو فيكتور، ويعتمد بني ياس على تشكيلة تضم الحارس فهد الظنحاني، وأمامه رباعي خط الدفاع خميس صالح وحسن المحرمي وساشا إيفكوفيتش وحسين عباس.

ويقود خط الوسط فواز عوانة والثنائي الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز وألفاريز سواريز وسالم سلطان مع ثنائي الهجوم سهيل النوبي وجواو بيدرو.

وقال أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المرحلة من عمر الدوري هي مرحلة الحسم وكل نقطة لها ثمنها خاصة أن هناك صراعًا شرسًا على القمة والموسم الحالي مختلف بطبيعة الحال.

وأضاف: ”بني ياس فريق منظم للغاية ويستطيع اقتناص الفرص ويلعب كرة جماعية وهو ما سيرهق الشارقة الذي سيتأثر حتماً بغياب ويلتون سواريز بجانب انشغاله بلقائه في دوري أبطال آسيا وبالتالي المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين“.