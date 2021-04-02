ترتيب دوري الخليج العربي.. شباب الأهلي دبي يرتقي للمركز الثالث مؤقتا بفوز مثير على الفجيرة (فيديو)

قلب شباب الأهلي دبي تأخره 0/2 إلى فوز ثمين ومثير بنتيجة 3/2 على الفجيرة، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ23 من دوري الخليج العربي الإماراتي، اليوم الجمعة.

وكان الفجيرة البادئ بالتسجيل عبر دوغلاس كوتينهو في الدقيقة الثالثة، من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية لعبها رشيد أيت عثمان.

وضاعف عبدالعزيز أولابي النتيجة للفجيرة بهدف في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عمل رائع من كوتينهو.

ونجح شباب الأهلي دبي في تقليص النتيجة عبر إيغور جيسوس في الدقيقة 39، بتسديدة من داخل المنطقة، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وأدرك محمد جمعة عيد التعادل لشباب الأهلي دبي بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلا تمريرة متقنة من جلال الدين ماشاريبوف، في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 90 سجل جلال الدين ماشاريبوف هدف الفوز لشباب الأهلي دبي بضربة رأسية.

وفاز شباب الأهلي دبي للمرة الحادية عشرة، في حين تعادل 10 مرات، وخسر مرتين، ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني مؤقتا.

في حين توقف رصيد الفجيرة عند 14 نقطة وظل في المركز الثاني عشر، وخسر 17 مرة، في حين تعادل مرتين وفاز 4 مرات فقط.

وفي مباراة ثانية تعادل الظفرة 2/2 مع حتا.

وتقدم ماخيتي ديوب للظفرة في الدقيقة 8، لكن جوناثان كريستيان سجل هدفين لحتا في الدقيقتين 45 و53، وكان الثاني من ضربة جزاء.

غير أن محمد الجنيبي سجل هدف التعادل للظفرة في الدقيقة 76.

ورفع التعادل رصيد الظفرة إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر مع خورفكان، مقابل 9 نقاط لحتا في المركز الرابع عشر (الأخير).

وفيما يلي ترتيب دوري الخليج العربي: