ترتيب دوري الخليج العربي.. شباب الأهلي دبي يرتقي للمركز الثالث مؤقتا بفوز مثير على الفجيرة (فيديو)

قلب شباب الأهلي دبي تأخره 0/2 إلى فوز ثمين ومثير بنتيجة 3/2 على الفجيرة، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ23 من دوري الخليج العربي الإماراتي، اليوم الجمعة.
وكان الفجيرة البادئ بالتسجيل عبر دوغلاس كوتينهو في الدقيقة الثالثة، من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية لعبها رشيد أيت عثمان.
وضاعف عبدالعزيز أولابي النتيجة للفجيرة بهدف في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عمل رائع من كوتينهو.
ونجح شباب الأهلي دبي في تقليص النتيجة عبر إيغور جيسوس في الدقيقة 39، بتسديدة من داخل المنطقة، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.
وأدرك محمد جمعة عيد التعادل لشباب الأهلي دبي بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلا تمريرة متقنة من جلال الدين ماشاريبوف، في الدقيقة 52.
وفي الدقيقة 90 سجل جلال الدين ماشاريبوف هدف الفوز لشباب الأهلي دبي بضربة رأسية.
وفاز شباب الأهلي دبي للمرة الحادية عشرة، في حين تعادل 10 مرات، وخسر مرتين، ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني مؤقتا.
في حين توقف رصيد الفجيرة عند 14 نقطة وظل في المركز الثاني عشر، وخسر 17 مرة، في حين تعادل مرتين وفاز 4 مرات فقط.
وفي مباراة ثانية تعادل الظفرة 2/2 مع حتا.
وتقدم ماخيتي ديوب للظفرة في الدقيقة 8، لكن جوناثان كريستيان سجل هدفين لحتا في الدقيقتين 45 و53، وكان الثاني من ضربة جزاء.
غير أن محمد الجنيبي سجل هدف التعادل للظفرة في الدقيقة 76.
ورفع التعادل رصيد الظفرة إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر مع خورفكان، مقابل 9 نقاط لحتا في المركز الرابع عشر (الأخير).
#الفجيرة يتقدم مبكراً..
رأسية من المهاجم كوتينيو تضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 3#شباب_الأهلي_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/pK0uBeMk47
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
#الفجيرة يضاعف تقدمه..
كوتينيو يمهد والمدافع أولابي يضع الكرة بسهولة في المرمى لتصبح النتيجة 2-0#شباب_الأهلي_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية #هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/sLrpPD9iiR
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
الهداف ايجور جيسوس يتابع تسديدة وليد عباس ويسجل أول أهداف #شباب_الأهلي مقلصاً الفارق 2-1#شباب_الأهلي_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية #هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/33lefKCwEG
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
#شباب_الأهلي يعود..
محمد جمعة يسدد بدقة مستغلاً تمريرة ماشاريبوف ويسجل هدف التعادل#شباب_الأهلي_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية #هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/vlPHATlSrW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
#ماشاريبوف يبصم على الريمونتادا..#شباب_الأهلي يعود من بعيد بعد تأخره بهدفين ويسجل الهدف الثالث برأسية الأوزبكي#شباب_الأهلي_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية #هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/joLVpfjMzr
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
الهداف #ماكيتي_ديوب يسجل..
عرضية متقنة ثم رأسية بلا رقابة في شباك #حتا#حتا_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2#هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/dYtnX4POd3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
الأولى تصطدم بالمدافع والثانية تدخل المرمى..
جوناتاس كريستيان يسجل هدف التعادل لـ #حتا مع نهاية الشوط الأول#حتا_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2#هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/Ht90Gtjsyu
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
من ركلة جزاء..
جوناتاس كريستيان يسجل للمرة الثانية و #حتا يقلب النتيجة ويتقدم 2-1 #حتا_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2#هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/NBioWfL3Nd
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
#الظفرة يتعادل بهدف جميل..
محمد الجنيبي يطلق تسديدة بلمسة واحدة في شباك #حتا #حتا_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2#هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/4RR2Ox9BHf
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021
وفيما يلي ترتيب دوري الخليج العربي: