رياضة

الاتحاد الإيراني يطلب نقل مباراة فو...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 11:30 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 12:55 GMT

الاتحاد الإيراني يطلب نقل مباراة فولاد خوزستان ضد العين الإماراتي من السعودية

بعث الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم الجمعة، رسالة إلى نظيره الآسيوي، يطالب فيها بنقل مباراة نادي فولاد خوزستان ضد العين الإماراتي من العاصمة الرياض بذريعة

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بعث الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم الجمعة، رسالة إلى نظيره الآسيوي، يطالب فيها بنقل مباراة نادي فولاد خوزستان ضد العين الإماراتي من العاصمة الرياض بذريعة انعدام الأمن في السعودية.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم أن ”الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب بتغيير استضافة العاصمة الرياض للمباراة الفاصلة لدوري أبطال آسيا لعام 2021 بين فولاد خوزستان والعين الإماراتي بسبب انعدام الأمن في السعودية“، بحسب زعمهم.

من جهته، قال القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الإيراني، منصور قنبر زاده، إن ”الأحداث الأخيرة في الرياض ولدت حالة من الخوف لدى لاعبي نادي فولاد خوزستان ولهذا بعث الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد الآسيوي يطلب فيها نقل المباراة إلى مدينة آمنة وموقع آخر بسلام ودون ضغوط ”.

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بدوره، أعلن سعيد آذري المدير العام لنادي فولاد خوزستان الإيراني، إن ”مطالبتنا بنقل المباراة من الرياض جاءت بسبب التفجيرات الأخيرة في هذه المدينة، ويجب على الاتحاد الآسيوي تغيير مضيف المباراة النهائية ونقلها من الرياض في السعودية إلى بلد آخر“.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة العين الإماراتي وفولاذ خوزستان الإيراني ضمن الملحق المؤهل لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021 إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث تقام المباراة الأحد من الأسبوع المقبل 11 من أبريل الجاري.

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