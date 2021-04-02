كل ما تريد معرفته عن مباراة العين ضد النصر في دوري الخليج العربي

يستضيف ملعب (هزاع بن زايد) المواجهة المرتقبة التي تجمع بين العين وضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 23 من عمر دوري الخليج العربي الإماراتي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين ضد النصر في دوري الخليج العربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والربع مساء، اليوم الجمعة، بتوقيت الإمارات بالجولة 23 من عمر الدوري الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

ويلعب أيضا في نفس الجولة شباب الأهلي دبي ضد الفجيرة، وحتا مع الظفرة، كما يستضيف الوحدة منافسه اتحاد كلباء.

ترتيب الفريقين

يحتل العين بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل المركز السادس برصيد 37 نقطة، وحصد الزعيم 10 انتصارات وتعادل 7 مرات وتلقى 5 هزائم.

وسجل العين في الدوري هذا الموسم 36 هدفا واستقبل 27 هدفا، ويعد التوجولي لابا كودجو هداف العين برصيد 12 هدفا.

ويحتل النصر بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وحقق الفريق 12 فوزا وتعادل 3 مرات وتلقى 7 هزائم.

وسجل النصر 37 هدفا واستقبل 25 هدفا، ويعد سيباستيان تيجالي هداف النصر برصيد 8 أهداف.

وفاز العين في آخر لقاء ضد النصر بنتيجة 2-1 بالدوري هذا الموسم، كما أن النصر لم يفز على العين في الدوري الإماراتي، منذ يوم 21 فبراير 2014، حين فاز النصر بهدف نظيف سجله إبراهيما توريه.

العين ومصالحة الجماهير

يسعى العين لتحقيق الفوز على حساب النصر لختام الموسم بشكل أفضل وحسم تواجده في المربع الذهبي هذا الموسم، بعد أن تراجع وابتعد عن المنافسة على اللقب، كما أن مواجهة النصر ستكون بروفة قوية قبل بداية مشوار دوري أبطال آسيا أمام فولاد خوزستان.

وقال بيدرو إيمانويل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ مباراتنا أمام النصر مهمة للغاية وسندخلها من أجل تحقيق الفوز وتحسين موقفنا بجدول الدوري، ولا نفكر حاليا في موقعة دوري الأبطال“.

وأشار إلى أن فريقه يحتاج للمزيد من التناغم، خاصة أن ظروف الإصابات أثرت بوضوح على مستوى بعض اللاعبين، ويسعى لتجهيزهم في المرحلة القادمة.

ويغيب عن العين الثنائي إسماعيل أحمد وويلسون إدواردو، ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم الحارس خالد عيسى وأمامه رباعي خط الدفاع، الياباني تسوكاسا شيوتاني وسعيد جمعة ومهند العنزي وإيريك.

ويقود خط الوسط يحيى نادر وبجواره محمد عباس وبندر الأحبابي، مع ثلاثي الهجوم خالد البلوشي وكايو كانيدو مع لابا كودجو.

أسلحة النصر

يدخل النصر المباراة متحفزا لكسر تفوق العين في لقاءاتهما بالدوري، وهو ما شدد عليه رامون دياز المدير الفني في المؤتمر الصحفي.

وقال دياز: ”تطورنا وهو أمر لا خلاف عليه، ومباراة العين بالنسبة لنا بروفة مهمة قبل لقاء نهائي كأس الخليج العربي، كما أن تفوق العين علينا في الدوري لا يمنحه أفضلية، فهناك أرقام تكسر ولو بعد حين“.

ويغيب ريان مينديز عن صفوف النصر، ويعتمد دياز على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي خط الدفاع محمود خميس ومحمد عايض وجلوبر ليما وسعيد سويدان.

ويقود خط الوسط مهدي عبيد وتوزي وجاسم يعقوب، مع ثلاثي الهجوم حبيب الفردان وضياء سبع وسباستيان تيجالي.

وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون متكافئة بنسبة كبيرة بين الفريقين، خاصة أن النصر تحسن بالفعل مع دياز وأصبح يلعب كرة أكثر جماعية، ووصل لنهائي الكأس“.

وأضاف: ”العين مطالب باستعادة ثقة جماهيره والفوز للاقتراب من حسم المربع الذهبي بجانب الظهور بصورة أفضل في دوري الأبطال“.