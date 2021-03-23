المواعيد الجديدة للجولات الحاسمة بدوري الخليج العربي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية تعديل تواريخ الجولات الثلاث الأخيرة والحاسمة من دوري الخليج العربي.

وبحسب بيان الرابطة، تقام مباريات الجولة الـ 23 في موعدها المحدد مسبقا يومي 2-3 أبريل المقبل، فيما ستكون الجولة الـ 24 بتاريخ 3 مايو المقبل، تليها الجولة الـ 25 بتاريخ 7 من ذات الشهر، ويختتم دوري الخليج العربي بإقامة الجولة الـ 26 والأخيرة في 11 مايو.

ويتصدر نادي بني ياس جدول ترتيب دوري الخليج العربي بـ48 نقطة أمام الجزيرة صاحب المركز الثاني بـ47 نقطة.

وسيتم تحديد إذا كانت ستقام الجولات الثلاث الأخيرة في يوم واحد أو يومين بحسب جدول الترتيب، ولتحقيق مبدأ العدالة بين الأندية المتنافسة سواء على اللقب أو عدم الهبوط.

أسباب التعديل

ويأتي ذلك على ضوء إعلان الاتحاد الآسيوي جدول مباريات دوري أبطال آسيا وتعديل مباريات الدور التمهيدي للأندية الإماراتية، وتماشيا مع مبادرات الرابطة لدعم الأندية في المشاركات الخارجية التي تم إعلانها في بداية الموسم الجاري، وتنفيذا لمتطلبات الأندية.

تعديل موعد نهائي كأس الخليج العربي

وعلى الجانب الآخر، تقرر تعديل موعد نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي شباب الأهلي والنصر ليقام في التاسع من أبريل المقبل على استاد نادي الشارقة بدلا من الموعد السابق الذي كان محددا في يوم 6 أبريل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية الذي عقد مساء اليوم 22 مارس الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.