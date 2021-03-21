ترتيب دوري الخليج العربي: الفجيرة يحرم النصر من المركز الثالث والعين يهزم عجمان (فيديو)

حرم الفجيرة منافسه النصر من المركز الثالث في ترتيب دوري الخليج العربي؛ بعدما تغلب عليه 2/0، اليوم الأحد، في حين هزم العين منافسه عجمان 2/0، في الجولة الـ22 من المسابقة.

وأنهى الفجيرة الشوط الأول متفوقا 1/0 على النصر، سجله محمد مصطفى في الدقيقة 13 بضربة رأسية، بعد كرة من فراس بالعربي.

وعزز دوغلاس كوتينهو تقدم الفجيرة بالهدف الثاني في الدقيقة 50، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من عبدالله ناصر.

ورفع الفوز رصيد الفجيرة إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل تكبد النصر الخسارة السابعة، ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية تفوق العين 2/0 على عجمان، وجاء الهدف الأول بتوقيع محمد عباس في الدقيقة 15، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع لابا كودجو فودوه الهدف الثاني للعين في الدقيقة 86 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع العين رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، وقد حقق الفوز العاشر الموسم الحالي، مقابل التعادل 7 مرات، في حين خسر 5 مرات.

أما عجمان فقد تكبد الخسارة رقم 15، وفاز مرتين فقط، وتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وفيما يلي جدول ترتيب دوري الخليج العربي:

1. بني ياس، 48 نقطة من 22 مباراة

2. الجزيرة، 47 نقطة من 21 مباراة.

3. الشارقة، 41 نقطة من 22 مباراة.

4. شباب الأهلي دبي، 40 نقطة من 22 مباراة.

5. النصر، 39 نقطة من 22 مباراة.

6. العين، 37 نقطة من 22 مباراة.