ترتيب دوري الخليج العربي.. بني ياس يسقط حتا ويقفز للصدارة "مؤقتا"

اقتنص فريق بني ياس صدارة ترتيب الدوري الإماراتي ”مؤقتا“ بعد فوزه على نظيره حتا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 22.

وسجل هدف بني ياس الوحيد، نيكولاس خيمينيز، مع الدقيقة 28.

ورفع بني ياس رصيده إلى النقطة 48 في صدارة الجدول، وبفارق نقطة عن الجزيرة، الذي تراجع للمركز الثاني حيث سيواجه الوحدة غدا الأحد، في حين توقف رصيد حتا عند النقطة الثامنة ويتذيل جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى، تعادل الوصل مع الشارقة بنتيجة (3-3).

سجل أهداف الوصل، جواو فيغيريدو (هدفان) في الدقيقتين 15 و41 وحسين سالمين في الدقيقة 50، في حين سجل أهداف الشارقة الوحيد ويليتون سواريز في الدقيقة 49، وسيف راشد مع الدقيقة 76، وسجل سالم صالح الهدف الثالث مع الدقيقة 90.

رفع الشارقة رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثالث، والوصل في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

شباب الأهلي

بينما، استفاد شباب الأهلي دبي من هدف عكسي ليفوز 2-1 على الظفرة ويمدد سلسلة خالية من الهزائم للمباراة 12 على التوالي بدوري المحترفين الإماراتي.

وصعد شباب الأهلي للمركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وسجل بيدرو بافلوف هدفا بالخطأ في مرماه بضربة رأس بعد ركلة حرة في الدقيقة 67 ليحقق شباب الأهلي انتصاره السابع في آخر 12 مباراة مقابل خمسة تعادلات.

ومنح الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا التقدم لشباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 11 بينما تعادل إدريس مزاوياني للظفرة بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

وتوقف رصيد الظفرة عند 20 نقطة بالمركز 11 لكنه يبتعد بتسع نقاط عن منطقة الهبوط.

سلسلة عدم الخسارة تصل إلى 12 مباراة متتالية..#شباب_الأهلي يفوز على #الظفرة 2-1 في الجولة الـ22 من دورينا

شاهد أهداف المباراة..#الظفرة_شباب_الأهلي #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/smCRotYT8x — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 20, 2021

وانتفض اتحاد كلباء في الدقائق الأخيرة ليحول تأخره إلى فوز 2-1 على خورفكان.

وضع البرازيلي دودو خورفكان في المقدمة بتسديدة قرب المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

واستمر التقدم حتى الدقيقة 84 حين تعادل أحمد النقبي من ضربة رأس ثم انتزع البديل سلطان عادل الفوز بنفس الطريقة قبل دقيقتين من النهاية.

وعزز اتحاد كلباء موقعه في المركز التاسع برصيد 32 نقطة بفارق 11 نقطة عن خورفكان صاحب المركز العاشر.