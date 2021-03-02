مدرب اتحاد كلباء يترك الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لفريقه أمام النصر (فيديو)

لم يتحمل خورخي داسيلفا، مدرب اتحاد كلباء، مشاهدة ركلة جزاء احتسبت لفريقه في مواجهة النصر، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء قاتلة لكلباء مع الدقيقة 80 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو VAR، ليقوم دا سيلفا بمغادرة الملعب قبل أن يعود سريعا بعد تسجيلها، والتي عدلت كفة فريقه في المباراة، والتي اتجهت لركلات جزاء.

لم يتحمل المشاهدة..

دا سيلفا يغادر الملعب عند احتساب ركلة جزاء لفريقه ويعود بعد تسجيلها#اتحاد_كلباء_النصر #كأس_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/uXbebsNewB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2021

وخطف النصر بطاقة التأهل لنهائي البطولة، بعد فوزه على اتحاد كلباء بركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم النصر 2 -1 وهي نفس النتيجة التي فاز بها اتحاد كلباء في مباراة الذهاب ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين وبالتالي تم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وابتسمت ركلات الترجيح الماراثونية لفريق النصر، وفاز 7/6.

وينتظر الفائز من مباراة شباب الأهلي ضد الوصل، والتي ستقام في وقت لاحق من مساء اليوم.