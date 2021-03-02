شباب الأهلي يُسقط الوصل ويتأهل إلى مواجهة النصر في نهائي كأس الخليج العربي‎

ضرب شباب الأهلي موعدًا مع النصر حامل اللقب، في نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على الوصل، مساء اليوم الثلاثاء، 3/1 في إياب نصف النهائي.

وصعد شباب الأهلي بمجموع المباراتين، بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وافتتح كارتابيا التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 11، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق شباب الأهلي دبي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف كارتابيا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52، ثم عزز إيغور غيسوس تقدم شباب الأهلي بالهدف الثالث الدقيقة 62.

وأحرز فابيو دي ليما هدف الوصل الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وسيكون النهائي المقبل بين شباب الأهلي والنصر، هو الثاني بين الفريقين هذا الموسم، بعد تأهلهما إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وكان نادي النصر الإماراتي قد خطف بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس الخليج العربي، بعد فوزه على اتحاد كلباء بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في جولة الإياب بدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم النصر 2 -1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها اتحاد كلباء في مباراة الذهاب ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، وبالتالي تم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وابتسمت ركلات الترجيح الماراثونية لفريق النصر، وفاز 7/6.

وتقدم النصر عن طريق ريان مينديز في الدقيقة 39، برأسية قوية بعد متابعة لكرة ارتدت من العارضة أسكنها برأسه في الشباك.

وعزز ضياء سبع تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 45 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 82 نجح اتحاد كلباء في خطف الهدف الأول عن طريق بينيل مالابا من ركلة جزاء، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للنصر.

الحسم يتأجل إلى ركلات الترجيح بتعادل الفريقين في النتيجة الإجمالية بعد فوز #النصر 2-1 في لقاء الإياب

شاهد الأهداف..#اتحاد_كلباء_النصر #كأس_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/e2jCii2m6C — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2021

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق، موعد المباراة النهائية لكأس الخليج العربي.

وتقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم 6 أبريل المقبل، على أن يتم في وقت لاحق الإعلان عن الملعب الذي سيستضيف المباراة.