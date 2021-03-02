كل ما تريد معرفته عن مباراتي إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي

تقام اليوم الثلاثاء، منافسات جولة الإياب بدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، بمواجهتين الأولى تجمع بين اتحاد كلباء وضيفه النصر، ثم يلعب شباب الأهلي دبي ضد الوصل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهتي الكأس..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأولى بين اتحاد كلباء والنصر، على ملعب الأول في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عصام عبده، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

وتقام المباراة الثانية بين شباب الأهلي دبي وضيفه الوصل، في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

مشوار البطولة

قطع اتحاد كلباء طريقه نحو نصف النهائي بعدما فجر مفاجأة بإقصاء الجزيرة بنتيجة 2-1 ذهابا، والتعادل 1-1 إيابا في دور الستة عشر، ثم فاز على بني ياس بربع النهائي تعادلا ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1 وصعد بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، ثم خاض لقاء الذهاب لنصف النهائي وفاز خارج أرضه على النصر بنتيجة 2-1 قبل مواجهة الليلة.

وتأهل النصر بعدما تجاوز عقبة الفجيرة في ربع النهائي بالتعادل 1-1 ثم الفوز 1-0، ثم خسر لقاء الذهاب في نصف النهائي أمام اتحاد كلباء.

في المقابل، تخطى شباب الأهلي دبي عقبة الظفرة في دور الستة عشر بالتعادل 1-1 ثم الفوز بنتيجة 3-0، ثم فاز على خورفكان في ربع النهائي بنتيجة 4-2 و5-0 في ربع النهائي، ثم فاز على حساب الوصل بنتيجة 2-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة خارج ملعبه.

وصعد الوصل بعد تخطيه عقبة الوحدة في دور الستة عشر بنتيجة 2-1 و2-0، ثم الفوز في ربع النهائي على الشارقة بنتيجة 2-0 والتعادل دون أهداف.

اتحاد كلباء ضد النصر

يحشد اتحاد كلباء أسلحته؛ لمواصلة مغامرته والتأهل لنهائي الكأس وعبور عقبة النصر بعد الفوز بنتيجة 2-1 في ملعب الأخير.

وقال المدرب الأوروجوياني خورخي دا سيلفا المدير الفني لفريق اتحاد كلباء بالمؤتمر الصحفي: إن فترة الإعداد لمباراة النصر لم تكن مناسبة بسبب توالي المباريات، ولكنه حاول رفع الروح المعنوية للاعبي الفريق وإعادة تأهيلهم.

ويغيب عن اتحاد كلباء لاعبه داود علي، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس جمال عبد الله، وأمامه رباعي خط الدفاع سلطان السويدي وعبد السلام محمد ومحمد سبيل وفهد سبيل مع ثلاثي خط الوسط ناصر عبد الهادي وأندرسون وماجد راشد، ومثلث الهجوم بينيل مالابا ورومولو ودافيد مارياني.

في المقابل، يسعى النصر لحصد الفوز وتعويض الهزيمة في لقاء الذهاب، وهو ما أكده المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للنصر الذي أشار إلى أن كرة القدم مجنونة وحافلة بأي نتائج وفريقه سيقدم ما عليه للتأهل للنهائي.

ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي خط الدفاع محمود خميس ومحمد عايض وليما ومحمد فوزي، وثلاثي خط الوسط طارق أحمد وريان مينديز وتوزي، مع الثلاثي الهجومي ضياء سبع ومهدي عبيد وسباستيان تيجالي.

وقال طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي لـ“إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية؛ نظرا لنتيجة مباراة الذهاب، خاصة أن كلباء فريق مغامر ولديه مدرب له اسمه في المنطقة العربية وهو خورخي دا سيلفا.

وأشاد العشري بقدرات المدرب رامون دياز، مؤكدا أنه مدير فني قدير وبصماته واضحة مع النصر، خاصة في الشق الهجومي.

شباب الأهلي دبي ضد الوصل

يبحث شباب الأهلي دبي مع مدربه مهدي علي، عن تحقيق الفوز والتأهل للنهائي وتأكيد تفوقه على حساب الوصل.

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: إن الخطر مازال قائما في مباراة الوصل واللقاء في الملعب، وفرص التأهل للنهائي واردة للفريقين وبالتالي الحذر مطلوب للاعبيه ونسيان لقاء الذهاب.

ويغيب عن الفريق لاعبه عزيز جانييف، ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلته التي تضم الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي خط الدفاع عبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق وحمدان الكمالي ووليد عباس، مع ثلاثي خط الوسط فيدريكو كارتابيا وعبد الله النقبي وماجد حسن، مع ثلاثي الهجوم كارلوس إدواردو وماشاريبوف وإيجور خيسوس.

من جانبه، أكد المدرب البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن فريقه يسعى لتجاوز الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب، موضحا في المؤتمر الصحفي، أن الفريق لديه فرصة لتقديم عرض قوي ومغاير لمباراة الذهاب.

ويعتمد الوصل على تشكيلته التي تضم الحارس سلطان المنذري، وأمامه رباعي خط الدفاع سالم العزيزي وسانتوس نيريس ومحمد سبيل ويوسف المهيري، مع ثلاثي الوسط علي سالمين وفابيو ليما ونيكولاس أوروز، مع مثلث الهجوم رونالدو مينديز وعلي صالح وجواو فيجريدو.

وأكد طارق العشري، أن المباراة تبدو أسهل لفريق شباب الأهلي دبي، خاصة أن الفرسان لديهم مدرب هادئ ومتوازن بقيمة مهدي علي، ويستطيع صناعة الفارق باقترابه من اللاعبين بصورة مميزة.

وأوضح أن الوصل يعول على خبرات فابيو ليما وهو لاعب مهم وسريع وقادر على صناعة الفارق.