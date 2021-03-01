احتفالا بلقب الدوري الهندي.. مومباي سيتي يزرع 5 أشجار عن كل هدف سجله

سينفذ نادي مومباي سيتي، الفائز بلقب الدوري الهندي الممتاز لموسم 2020-2021، وعده بزراعة الأشجار في ولاية غوا التي استضافت مباريات الدوري في بيئة معزولة بسبب جائحة كوفيد-19.

وعطلت جائحة كوفيد-19 الحياة والرياضة في جميع أنحاء العالم، ما دفع مسؤولي البطولة لإقامة مباريات الدوري لنسخة 2020-2021 في ولاية غوا وسط قيود على الصحة والسلامة على مدى الأشهر الستة الماضية.

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وقالت صحيفة ”مومباي ميرور“ الناطقة بالإنجليزية إن اللاعبين ومسؤولي الأندية أقاموا في أحد فنادق غوا وسط بيئة معزولة، وتدربوا أيضا داخل مركز تدريبي معزول وأقيمت المباريات على ملعب (جي.إم. سي) في مدينة بامبوليم شمال غوا.

وتعبيرا من النادي، أحد أعضاء مجموعة سيتي لكرة القدم، على الامتنان ولترك إرث دائم في الولاية، أطلق مومباي سيتي حملة بعنوان ”شكرًا غوا“ لإظهار تقديره للولاية وشعبها على كرم الضيافة، ودورها في نجاح موسم الدوري الهندي الممتاز.

وكجزء من حملة ”شكرًا غوا“، سيطلق مومباي سيتي حملة لزراعة الأشجار في غوا بدعم من مؤسسة مدينة باناغي وبرنامج الغابات الحضرية الخاص بها.

⚡️ “مومباي سيتي يتأهل لدوري أبطال آسيا”https://t.co/hSmgeJOAX5 — إرم سبورت (@EremSports) March 1, 2021



وسيلتزم النادي بزراعة خمس أشجار مقابل كل هدف سجله الفريق في الدوري الهندي الممتاز 2020-21، مما يساهم في التنوع البيولوجي لولاية غوا.

وسيتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع شركة مدينة باناغي، أقدم مؤسسة مدنية في آسيا، إذ إنه قبل مباراتين على نهاية الدوري وبلوغ الفريق قبل النهائي، كان قد سجل 27 هدفًا، ما يعني التزامه بزراعة 135 شجرة، لكن بعد الفوز باللقب ارتفع الرقم إلى 35 هدفا، ما يعني زراعة 175 شجرة وذلك بعد هدفي الفريق في مرمى ATK موهان باغان في مباراة حسم اللقب.

كما أعرب النادي من خلال حملته عن امتنانه أيضا لموظفي الفندق الذي أقام فيه الفريق، إذ إن النادي أكد أن اللاعبين كانوا يشعرون كأنهم يلعبون على أرضهم على الرغم من وجودهم في بيئة معزولة.

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وقال بيمال باريخ، الشريك في ملكية مومباي سيتي: ”أود أن أعرب عن امتناني لغوا لجعل هذا الموسم من الدوري الممتاز ناجحا ولا ينسى في ظل هذه الأوقات الصعبة. نحن، كنادٍ، نؤمن إيمانا راسخا برد الجميل ونريد أن نعرب عن امتناننا لغوا من خلال المساهمة في تنوعها البيولوجي الغني وجمالها الطبيعي المذهل. يسعدنا أن نفعل ذلك بمساعدة ودعم مؤسسة مدينة باناغي“.

وقال سيرجيو لوبيرا المدير الفني لمومباي سيتي: ”كانت الأشهر الستة الماضية تحديًا كبيرًا ولم يكن العمل في ظل هذه الظروف غير المسبوقة سهلاً على أحد. نود أن نشكر جميع الأفراد والمنظمات الرائعة التي، على الرغم من الظروف الحالية ، عملت بلا كلل لجعلنا نشعر بالراحة في غوا، والذين قدموا عرضًا رائعًا لمشجعي كرة القدم الذين يتابعوننا من جميع أنحاء الهند والعالم“.

وهنأ بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فريق مومباي سيتي بالفوز باللقب قائلا: نجاح مذهل. هم جزء من عائلة مجموعة السيتي لكرة القدم“

”الآن لديهم المرحلة النهائية من الدوري. آمل أن يتمكنوا من القيام بعمل جيد“

”تهانينا لهم جميعا. كل بطولة دوري صعبة وعندما تفوز بها فهذا لأنك تستحق“.