ترتيب دوري الخليج العربي: الجزيرة يصعق الشارقة وينفرد بالصدارة (فيديو)

فض نادي الجزيرة الاشتباك مع منافسه الشارقة وفاز عليه 3/0 ليخطف صدارة ترتيب دوري الخليج العربي منفردًا.

وتقدم الجزيرة بالهدف الأول عن طريق محمد ربيع في الدقيقة 14 من رأسية قوية فشل حارس الشارقة في التصدي لها.

وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 36 بمهارة فردية رائعة بعد أن راوغ مدافعين وسدد جميلة في الشباك.

وشهدت الدقيقة 61 طرد عبدالله رمضان لاعب الجزيرة لتدخله العنيف على مدافع الشارقة.

وعزز علي مبخوت تقدم الجزيرة بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، ليخطف ”فخر أبوظبي“ 3 نقاط غالية من معقل ”الملك“ منافسه المباشر على اللقب هذا الموسم.

وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 40 نقطة منفردًا بصدارة ترتيب دوري الخليج العربي، وبفارق 3 نقاط عن الشارقة الوصيف صاحب الـ37 نقطة.

وفي مباراتين أخريين شدد بني ياس والنصر الخناق على ثنائي الصدارة بفوزهما 2-صفر على ضيفيهما عجمان وحتا على الترتيب في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ورفع بني ياس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن النصر، بينما يتصدر الجزيرة والشارقة المسابقة برصيد 37 نقطة لكل منهما قبل مباراتهما في وقت لاحق اليوم.

ويأتي عجمان في المركز قبل الأخير بتسع نقاط، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن حتا متذيل الترتيب.

وسجل أحمد أبوناموس الهدف الأول لبني ياس بضربة رأس في الدقيقة 23 إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وحرمت العارضة بني ياس من تعزيز النتيجة عندما ردت تسديدة قوية من جواو بيدرو قبل النهاية بربع ساعة، وبعدها بدقيقتين تصدت أيضًا لتسديدة أخرى من بيدرو.

ورد فهد الظنحاني حارس بني ياس تسديدة قوية من ركلة حرة في الدقيقة 82 كانت أقرب فرص عجمان لتعديل النتيجة.

لكن بيدرو أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء.

بني ياس يفوز على عجمان 2-0 النصر يفوز على حتا 2-0 الجولة 18 – شاهد شريط الأهداف#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/1YdR7WX3A0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 26, 2021

وفي استاد آل مكتوم، سجل النصر هدفين متأخرين، حيث توغل ريان مينديز من الناحية اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية متقنة حولها جاسم البلوشي إلى شباك حتا في الدقيقة 85.

وأضاف مينديز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة أرضية زاحفة بعد تمريرة من الإسرائيلي ضياء السبع.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري الخليج العربي: