الظفرة يصعق العين ويقلص حظوظه في التتويج بلقب دوري الخليج العربي (فيديو)

تفوق الظفرة 2/1 على نادي العين، اليوم الخميس، في الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي.

ووضع ماخيتي ديوب الظفرة في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 34.

ونجح لابا كودجو فودوه في تسجيل هدف التعادل للعين في الدقيقة 50 من ضربة جزاء.

وعاد ديوب وسجل الهدف الثاني للظفرة من ضربة جزاء في الدقيقة 77.

ورفع الفوز رصيد الظفرة إلى 20 نقطة في المركز العاشر، في حين جمدت الخسارة رصيد العين عند 30 نقطة في المركز الرابع مع النصر.

وفي مباراة ثانية تغلب اتحاد كلباء 3/0 على الفجيرة.

وسجل بينيل ملابا الهدف الأول لاتحاد كلباء في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، في حين وقع محمد السبيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، بينما وقع بينيل ملابا الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، مقابل 10 نقاط للفجيرة في المركز الثاني عشر.

ويتصدر الجزيرة جدول ترتيب الدوري الإماراتي مع الشارقة، وفي رصيد كل منهما 37 نقطة.