أحمد الجابري‬⁩: أطالب بإعادة مباراتنا مع شباب الأهلي.. وأشعر أن الحكم لم يكن في وعيه (فيديو)

فتح أحمد الجابري عضو شركة كرة القدم في نادي بني ياس النار على الحكم حمد علي يوسف الذي أدار مباراة الفريق مع شباب الأهلي دبي، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة اليوم الإثنين.

وقال الجابري عبر قناة ”دبي الرياضية“: ”أيعقل وصلنا إلى المريخ وغير قادرين على حل مشكلة التحكيم، أنا أسأل رئيس لجنة الحكام، هل هو قائم بدوره، كل مؤسسة فيها تميز، كيف اختاروا الحكام، الكل شاف المباراة“.

وأضاف: ”الحكم 90 دقيقة لم يلتفت لنا، تقنية ”الفار“ لم تشتغل لصالح بني ياس في 90 دقيقة، هل الحكم بكامل وعيه طوال 90 دقيقة، التحكيم كان من طرف واحد“.

أحمد الجابري عضو شركة كرة القدم في نادي #بني_ياس:

-أطالب بإعادة المباراة.. شباب الأهلي لم يفز على بني ياس.. هل الحكم كان بكامل وعيه طوال المباراة؟

-هل يعقل أننا وصلنا إلى المريخ وإلى الآن لم نتمكن من حل مشاكل التحكيم#كأس_رئيس_الدولة#شباب_الأهلي pic.twitter.com/xCHPDGatUs — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 22, 2021

وبسؤاله إن كانت أخطاء الحكم مقصودة أم سوء تقدير، قال: ”لا أقول إنها مقصودة أو متعمدة، لكن هذا يرجع لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة الاتحاد، يجب أن يقيّموا موظفيهم“.

وعما إذا كانت العقوبات التي يتعرض لها الحكام كافية قال الجابري: ”أعطني قانونا يعاقَب عليه الحكم، الحكم قانونه جزء من اللعبة، أنا أرفع احتجاجا لرئيس الاتحاد، وأطالب بإعادة المباراة، شباب الأهلي دبي لم يفز علينا، الأخطاء واضحة للعيان، كنت أشعر أن الحكم ليس في وعيه“.

وعن إمكانية الاستعانة بالحكم الأجنبي قال الجابري: ”لما تكون المباريات حساسة المفروض يكون الحكم أجنبيا، مجهودي من الصيف إلى اليوم يخربه حكم في 90 دقيقة“.

وأكد: ”نحن بصدد رفع كتاب اعتراض لرئيس الاتحاد على مباراة شباب الأهلي دبي“.

أحمد الجابري عضو شركة كرة القدم في نادي #بني_ياس:

-يفترض أن نجلب حكام أجانب في المباريات الحساسة لإدارة اللقاء

-نحن بصدد تقديم اعتراض للاتحاد على أحداث مباراة #شباب_الأهلي#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/lVespLCqoS — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 22, 2021

وألغى الحكم هدفا لبني ياس في الدقيقة 34، وقال إبراهيم المهيري الخبير التحكيمي في قناة ”دبي الرياضية“: الحالة صعبة جدا، الزاوية غير مناسبة للحكم على صحة إلغاء الهدف لكن الحكام في غرفة الفار لديهم قدرة أكبر على تحديدها بالخطوط الملونة“.

أما المحلل عبدالله وبران فقال: ”منظومة التحكيم تحتاج إلى إعادة نظر، اللوم ليس على الحكام، ولكن على لجنة الحكام، ما يحصل كوارث، بعيدا عن نتيجة المباراة هناك استياء كبير من الأندية، في كل مباراة يحدث أمر يغير مجرى المباراة رغم وجود تقنية ”الفار““.

وتفوق شباب الأهلي دبي 1/0 على بني ياس سجله جيسوس إيغور دا كروز في الدقيقة 74، ليتأهل إلى المباراة النهائية ويلعب مع النصر.

إبراهيم المهيري (خبير التحكيم):

الزاوية غير مناسبة للحكم على صحة إلغاء هدف #بني_ياس .. لكن الحكام في غرفة الفار لديهم قدرة أكبر على تحديدها بالخطوط الملونة#كأس_رئيس_الدولة#المنصة pic.twitter.com/YC8tUQ2JhY — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 22, 2021