رياضة

بعد تلقيه 6 أهداف أمام الجزيرة.. يو...
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بعد تلقيه 6 أهداف أمام الجزيرة.. يوسف الزعابي حارس اتحاد كلباء يعتزل كرة القدم بشكل مفاجئ

اتحاد كلباء يملك 23 نقطة من 17 مباراة ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإماراتي علما أنه صعد لنصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي وسيلعب مع النصر.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قرر يوسف عبدالله الزعابي حارس نادي اتحاد كلباء اعتزال كرة القدم بشكل مفاجئ، حيث قدم اعتذارا عن الاستمرار رفقة فريقه المنافس بدوري الخليج العربي الإماراتي، عقب تلقيه 6 أهداف أمام الجزيرة.

وسجل الجزيرة 4 أهداف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، بواقع 3 أهداف ”هاتريك“ بتوقيع علي مبخوت، وهدف لكل من عبد الله ادريس، وخلفان مبارك، وخليفة الحمادي، ليفوز الفريق 6/0 على اتحاد كلباء، يوم الأحد الماضي، في الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي.

وبحسب قناة ”أبوظبي الرياضية“ فإن الزعابي قدم اعتذارا رسميا عن الاستمرار مع الفريق، لرغبته في الابتعاد عن كرة القدم، رغم محاولات مسؤولي اتحاد كلباء معه ليغير قراره، لكنه رفض“.

من جهته قال علي كانو، رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم على قناة ”دبي الرياضية“: ”حاولنا إقناع الحارس يوسف الزعابي للعودة لممارسة كرة القدم لكنه رفض“.

وأضاف قائلا: ”يوسف ما اعتزال، ولكن قبل فترة كان مصابا في الركبة وكان يتغلب على الإصابة ويتدرب، حاولنا إقناعه لكنه قال لا، الرجل قال اسمحوا لي أن أتوقف“.

وأوضح بقوله: ”فتحنا له الباب للدخول في المجال الإداري أو التدريب“.

ويملك اتحاد كلباء 23 نقطة من 17 مباراة ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإماراتي، علما أنه صعد لنصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي وسيلعب مع النصر.


وتلقى الزعابي انتقادات بسبب المستوى الذي ظهر به في مباراة فريقه مع الجزيرة.

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