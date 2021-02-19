العين يهزم الفجيرة ويعود للمنافسة على لقب دوري الخليج العربي (فيديو)

حقق نادي العين فوزا ثمينا بنتيجة 3/1 على منافسة الفجيرة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي الإماراتي.
افتتح البرازيلي كايو التسجيل للعين في الدقيقة 23، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بمدافعي الفجيرة، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
ووقع لابا كودجو فودوه الهدف الثاني للعين في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ”VAR“، في حين عاد كايو وسجل الهدف الثاني له والثالث للعين في الدقيقة 83، مستغلا كرة عرضية من لابا كودجو فودوه.
وسجل سامويل أرمينتروس الهدف الوحيد للفجيرة في الدقيقة 90، بتسديدة من داخل المنطقة.
وعاد العين للمنافسة على لقب الدوري الإماراتي، حيث حقق الفوز الثامن، مقابل الخسارة 3 مرات، وتعادل 6 مرات، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مع النصر، ويتأخرا بـ7 نقاط عن المتصدرين الجزيرة والشارقة.
في حين جمدت الخسارة رصيد الفجيرة عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.
وتتبقى 7 مباريات على نهاية المسابقة.
#لابا يستخلص الكرة ويمهد كرة ذهبية لكايو وهدف ثالث للعين..
كايو يسجل الثنائية ليتقدم #العين 3-0#العين_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/p4z0fyEnBg
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 19, 2021
من علامة الجزاء..#العين يتقدم بالهدف الثاني على #الفجيرة عن طريق التوجولي #لابا#العين_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6mMKOF6Roq
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 19, 2021
#لابا يستخلص الكرة ويمهد كرة ذهبية لكايو وهدف ثالث للعين..
كايو يسجل الثنائية ليتقدم #العين 3-0#العين_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/p4z0fyEnBg
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 19, 2021
هدف تقليص الفارق..
لاعب #الفجيرة صامويل يسجل هدف للفجيرة من تسديدة دقيقة في زاوية صعبة #العين_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/CxEqNiWwef
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 19, 2021