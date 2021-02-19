رياضة

العين يهزم الفجيرة ويعود للمنافسة ع...
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العين يهزم الفجيرة ويعود للمنافسة على لقب دوري الخليج العربي (فيديو)

العين حقق الفوز الثامن، مقابل الخسارة 3 مرات، وتعادل 6 مرات، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مع النصر.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

حقق نادي العين فوزا ثمينا بنتيجة 3/1 على منافسة الفجيرة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

افتتح البرازيلي كايو التسجيل للعين في الدقيقة 23، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بمدافعي الفجيرة، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

ووقع لابا كودجو فودوه الهدف الثاني للعين في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ”VAR“، في حين عاد كايو وسجل الهدف الثاني له والثالث للعين في الدقيقة 83، مستغلا كرة عرضية من لابا كودجو فودوه.

وسجل سامويل أرمينتروس الهدف الوحيد للفجيرة في الدقيقة 90، بتسديدة من داخل المنطقة.

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وعاد العين للمنافسة على لقب الدوري الإماراتي، حيث حقق الفوز الثامن، مقابل الخسارة 3 مرات، وتعادل 6 مرات، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مع النصر، ويتأخرا بـ7 نقاط عن المتصدرين الجزيرة والشارقة.

في حين جمدت الخسارة رصيد الفجيرة عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وتتبقى 7 مباريات على نهاية المسابقة.

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