مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رئيس الإمارات

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات وذلك يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري.

مواعيد المباريات

وتقام يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر مباراتان، حيث يلتقي نادي الظفرة مع نادي الشارقة على ستاد حمدان بن زايد آل نهيان بنادي الظفرة الساعة 16:50 بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي نادي بني ياس مع نادي الوصل على ستاد نادي بني ياس الساعة 19:45 بتويقيت الإمارات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر تقام كذلك مباراتان حيث يلتقي نادي شباب الأهلي دبي مع نادي الإمارات على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي الساعة 16:45 بتوقيت الإمارات، بينما يواجه نادي النصر نادي عجمان على ستاد آل مكتوم الساعة 19:45 بتوقيت الإمارات.