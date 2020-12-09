9 ديسمبر

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رئيس الإمارات

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رئيس ا...

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات وذلك يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري. مواعيد المباريات

المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

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اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات وذلك يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري.

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مواعيد المباريات

وتقام يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر مباراتان، حيث يلتقي نادي الظفرة مع نادي الشارقة على ستاد حمدان بن زايد آل نهيان بنادي الظفرة الساعة 16:50 بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي نادي بني ياس مع نادي الوصل على ستاد نادي بني ياس الساعة 19:45 بتويقيت الإمارات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر تقام كذلك مباراتان حيث يلتقي نادي شباب الأهلي دبي مع نادي الإمارات على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي الساعة 16:45 بتوقيت الإمارات، بينما يواجه نادي النصر نادي عجمان على ستاد آل مكتوم الساعة 19:45 بتوقيت الإمارات.

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الوسومات:
الظفرة الإماراتي
شباب الأهلي دبي
الشارقة الإماراتي
كأس رئيس الإمارات
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