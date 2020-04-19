صحيفة تكشف موعد استئناف مباريات الدوري الإماراتي وشرط إلغاء الموسم

كشفت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن رابطة دوري المحترفين ستستأنف مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين في سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن"الاتجاه بات قويًا لدى رابطة دوري المحترفين، لاستكمال مباريات دوري المحترفين، وأن الموعد المحدد لذلك هو سبتمبر المقبل".

ووفقًا للصحيفة، فإن مسألة إلغاء الدوري غير واردة بتاتًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي حال استمرار توابع فيروس كورونا حتى الموعد المقترح في سبتمبر، وبخلاف ذلك فلن يتم إلغاء البطولة على الإطلاق.

وأوضحت "الإمارات اليوم" أن تشديد الرابطة على استكمال دوري المحترفين، للحفاظ على صورة الدوري أمام العالم، خاصة أن مسؤولي الدوريات الأوروبية وحتى في آسيا والدول العربية يتمسكون بإقامة الدوريات، دون أي رغبة في إنهاء النشاط.

وأضافت أنه تم وضع تصور بشأن إقامة الجولات السبع المتبقية من الدوري الإماراتي في سبتمبر، أي عقب انتهاء مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا التي تحدد إقامة الجولات الأربع المتبقية منها في شهر أغسطس بالنظام المجمع.

ومنتصف الشهر الماضي قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي اعتبارًا من، يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، لمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي الثاني عشر من الشهر الحالي أعلن الاتحاد الإماراتي تمديد إيقاف الدوري الإماراتي، حتى إشعار آخر، وقال الاتحاد في بيان رسمي:"تابع الاتحاد الإماراتي مع الجهات المختصة بالدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره".