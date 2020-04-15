علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة: هذا ما سأعتمد عليه في التعامل مع مجلس الإدارة

أعلن علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الإماراتي الجديد أنه سيعتمد في التعامل مع مجلس إدارة الفريق على الشفافية والجماعية.

وأصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قرارا إداريا، اليوم الأربعاء، بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وقال سالم في تصريحات نقلها حساب الشارقة الرسمي على تويتر: "معاً سننجح وسياستنا في مجلس الإدارة ستعتمد بشكل كبير على الشفافية والجماعية والانفتاح على جميع الآراء دون حجر أو إقصاء".

وأوضح: "سنفتح منصات تتيح لنا التواصل والاستماع للجميع لما فيه خير نادي الشارقة والرياضة بالإمارة والدولة، وسوف لن ننفرد بالرأي أو القرار".

وأضاف: "سنتواصل ونستمع لآراء القاعدة الجماهيرية العريضة لنادي الشارقة، والتي ستشكل الركن الأهم لنا في فترة تولينا المهمة".

ويتوقع رئيس نادي الشارقة الجديد وقفة جماهيرية قوية خلف مجلس الإدارة ناصحة ومصوبة ومقترحة، قائلًا: "أبوابنا ستكون مفتوحة لجميع الشرقاوية والعمل المشترك سيقود النادي الى النجاحات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن نكون عند حسن ظن صاحب السمو حاكم الشارقة وأشكر مجلس الشارقة الرياضي على دعم الأندية، كما أشكر مجلس الإدارة السابق على الجهود الكبيرة التي بذلوها على مستوى جميع الألعاب والتي توجت بفوز فريق كرة القدم ببطولة الدوري والسوبر".

علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة: أتمنى أن نكون عند حسن ظن صاحب السمو حاكم الشارقة وأشكر مجلس الشارقة الرياضي على دعم الأندية، كما أشكر مجلس الإدارة السابق على الجهود الكبيرة التي بذلوها على مستوى جميع الألعاب والتي توجت بفوز فريق كرة القدم ببطولة الدوري والسوبر pic.twitter.com/EGuBvnsbEP — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 15, 2020

علي سالم المدفع: سنتواصل ونستمع لآراء القاعدة الجماهيرية العريضة لنادي الشارقة والتي ستشكل الركن الأهم لنا في فترة تولينا المهمة، ونتوقع وقفة جماهيرية قوية خلف مجلس الإدارة ناصحة ومصوبة ومقترحة وابوابنا ستكون مفتوحة لجميع الشرقاوية والعمل المشترك سيقود النادي الى النجاحات — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 15, 2020

علي سالم المدفع: معاً سننجح وسياستنا في مجلس الإدارة ستعتمد بشكل كبير على الشفافية والجماعية والإنفتاح على جميع الآراء دون حجر أو إقصاء وسنفتح منصات تتيح لنا التواصل والإستماع للجميع لما فيه خير نادي الشارقة والرياضة بالإمارة والدولة وسوف لن ننفرد بالرأي أو القرار — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 15, 2020

ونص قرار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أن يحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ويكلف علي سالم بن عبد الرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة المجلس في دورته الجديدة، على أن يصدر قرار إداري لاحقا بالتشكيل الجديد.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به الجهات المعنية، وينشر في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار في ظل توقف النشاط الرياضي في دولة الإمارات لأجل غير مسمى، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.