من هو علي سالم بن عبدالرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الجديد؟

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قرارا إداريا اليوم الأربعاء، بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

ونص القرار على أن يحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ويكلف علي سالم بن عبد الرحمن المدفع، بتشكيل ورئاسة المجلس في دورته الجديدة، على أن يصدر قرارا إداريا لاحقا بالتشكيل الجديد.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به الجهات المعنية، وينشر في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار في ظل توقف النشاط الرياضي في دولة الإمارات لأجل غير مسمى، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي أول تصريح بعد تكليفه برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة، قال علي سالم المدفع لصحيفة الاتحاد: "سوف نجتهد لاستمرار العطاء الكبير في هذا الصرح الرياضي الشامخ وعلينا البحث عن كيفية دعم منتخباتنا الوطنية في كافة القطاعات وإسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "سوف تتم مراجعة كل الأمور في النادي، والآن نوجه الشكر للإدارة السابقة على جهودها الكبيرة وعلينا كمجلس جديد السعي لما هو أفضل من خلال الجهد والتكاتف للحفاظ على اسم النادي الكبير وتنميته وتطويره".

من هو علي المدفع؟

ووفقا لما ذكرته "الاتحاد" من معلومات عن علي سالم المدفع، فهو " المدير العام وعضو المجلس التنفيذي لهيئة مطار الشارقة الدولي منذ 2014"

"رئيس مجلس إدارة "الشارقة لخدمات الطيران" وعضو مجلس المطارات الدولي، عمل مديرا للسلطة في مطار الشارقة الدولي من 2005 حتى 2012".

حاصل على بكالوريوس في التجارة الدولية من كليات التقنية العليا في الإمارات.